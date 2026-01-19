Саморазвитие — главная причина работать для 40% россиян

Для 40% россиян главным стимулом работать эффективнее остаётся стремление к самосовершенствованию. Похвала от руководства мотивирует 37% опрошенных, исходит из исследования SuperJob. Объективная критика чаще всего мотивирует россиян с доходом больше 150 тыс. рублей.

Критика мотивирует 7% россиян

Четверо из десяти респондентов отметили, что не имеют потребности ни в похвале, ни в критике со стороны руководителей. По их словам, качество работы улучшается за счёт внутренней мотивации и желания развиваться. Ещё 16% участников опроса затруднились однозначно назвать главный стимул.

Похвала остаётся хорошим мотиватором для 37% россиян. В то же время конструктивную критику со стороны руководства в качестве стимула назвали только 7% опрошенных — это наименьшая доля среди всех вариантов ответов.

Возможность саморазвиваться на работе мотивирует 48%

Женщины заметно чаще мужчин подчёркивают необходимость получать похвалу и благодарность за проделанную работу. Этот вариант выбрали 46% россиянок — против 28% мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще отмечают самосовершенствование в качестве ключевого источника мотивации — 48% против 33% среди женщин.

Чем старше становятся россияне, тем больше они хотят получать признание со стороны руководства. Среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, тогда как в группе 45 лет и старше — уже 45%. При этом источник мотивации в виде критики теряет популярность с возрастом: с 10% среди молодёжи до 5% среди старшего поколения.

За 16 лет похвала перестала быть источником мотивации для 9% россиян

Уровень образования также влияет на источники мотивации. Среди россиян с высшим образованием почти половину респондентов (47%) мотивирует желание самосовершенствоваться. У работников со средним профессиональным образованием потребность в похвале больше — 45%.

Доход также оказывает влияние на то, что побуждает россиян работать. Респонденты с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц чаще других называют мотиватором объективную критику — 12%, при этом реже остальных указывают самосовершенствование как основной стимул — 33%.

За последние годы источники мотивации поменялись. Если в 2010 году похвала была главным стимулом почти для половины россиян (46%), то в 2026 году этот показатель снизился до 37%. При этом доля тех, кто не нуждается в критике и похвале, а ориентируется на самосовершенствование, остаётся стабильно высокой и составляет 40%.

Контекст