Цели россиян на 2026 год — деньги, здоровье и семья

Новый год остаётся самым популярным периодом у россиян для постановки целей на будущее. По данным исследования сервиса доставки Купер и исследовательской компании «ОнИн», 63% формулируют планы именно в новогоднюю ночь — и чаще всего связывают их с финансами. При этом почти половина россиян не фиксирует цели письменно, а 37% вовсе не считают нужным их ставить.

63% россиян ставят цели именно в новогоднюю ночь

Большинство респондентов ставят цели на следующий год в период новогодних праздников. По данным опроса, 63% респондентов формулируют желания и планы именно в новогоднюю ночь, рассматривая это как способ подытожить год и задать ориентиры на будущее.

При этом почти половина россиян (48%) не фиксирует цели письменно и держит их «в голове». Только 15% фиксируют планы в письменном виде.

Ещё 37% респондентов заявили, что вообще не ставят целей, считая это бесполезной практикой.

Деньги — главная цель россиян

Постановка целей в области финансов стала самой распространённой. Улучшить материальное положение и увеличить заработок в 2026 году планируют 58% опрошенных, что делает деньги лидером среди жизненных приоритетов у россиян.

На втором месте — здоровье и спорт, которые выбрали 39% участников опроса. Для достижения этих целей россияне покупают специальное питание — на него приходится 21% покупок в категории спортивных товаров. Кроме того, востребованы инвентарь для занятий спортом (6%) и силовые аксессуары — гири, гантели (4%).

Работа над семейными отношениями — цель для трети россиян

Помимо финансов и здоровья, россияне ставят цели, связанные с личной жизнью и развитием. Улучшить отношения в семье планируют 36% респондентов, больше путешествовать — 29%, сосредоточиться на карьере — 28%.

Также в списке приоритетов — духовное развитие (19%), обучение (17%) и хобби (15%).

Цели мужчин — финансы и здоровье, цели женщин — финансы и семья

В приоритетах мужчин чаще оказываются практичные цели. Рост доходов в новом году планируют 59% мужчин — на 2 % больше, чем женщин (57%). Цели, связанные со здоровьем и физической формой, также чаще встречаются у мужчин — 40% против 37%.

Женщины в большей степени ориентируются на качество жизни. Улучшить отношения в семье собираются 38% женщин и 34% мужчин. Кроме того, 32% женщин хотят больше путешествовать и отдыхать, а 31% ставят цели профессионального роста, что превышает аналогичные показатели у мужчин (по 25%).

Выйти на новый уровень дохода чаще всего хотят в Санкт-Петербурге

Приоритеты россиян меняются в зависимости от города. Санкт-Петербург стал самым популярным городом по постановке финансовых целей — их выбрали 64% жителей. Для сравнения, в Москве такие планы есть у 59% респондентов, в Казани — у 56%, в Екатеринбурге — у 53%.

В Воронеже чаще всего говорят о семье и личных отношениях — эти цели указали 57% опрошенных. В Самаре и Челябинске заметен повышенный интерес к вопросам здоровья: заботу о нём включили в планы 50% и 48% жителей соответственно.