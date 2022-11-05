Президент РФ подписал закон, вводящий новые требования к управляющим розничными рынками компаниям, в переговорах о зерновой сделке прозвучало название «Россельхозбанка», продолжается эпопея с увольнениями в Twitter, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства в мире и в России.

Переговоры о зерновой сделке, новые требования к управляющим рынками компаниям: главное для бизнеса 5 ноября