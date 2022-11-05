Переговоры о зерновой сделке, новые требования к управляющим рынками компаниям: главное для бизнеса 5 ноября

Президент РФ подписал закон, вводящий новые требования к управляющим розничными рынками компаниям, в переговорах о зерновой сделке прозвучало название «Россельхозбанка», продолжается эпопея с увольнениями в Twitter, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства в мире и в России.
- Россия на переговорах о зерновой сделке попросила ослабить санкции против «Россельхозбанка» (Reuters).
- Президент РФ подписал закон, обязывающий управляющие розничными рынками компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, снимающими рыночные площади.
- В Белоруссии еще на полгода продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf
- Доля россиян, делающих выбор в пользу бензина Аи-92, за три квартала 2022 года выросла с 42% до 47%.
- Средний чек за перелет по России в ноябре – 10 тыс. рублей в обе стороны («РИА Новости» со ссылкой на «Туту.ру»).
- Россияне стали строить дома меньшей площадью, чем в 2020 году: до 100 кв. м. планируют для себя 32% (против 38% ранее), 100-150 кв.м. – 29% против 39%, 150-250 кв. м – 10% против 15%.
- CNN заявляет об увольнении 50% сотрудников Twitter, а Илон Маск в своем аккаунте в этой сети пишет, что «выбора нет, когда компания теряет более 4 миллионов долларов в день». Он также уверяет, что «всем уволившимся было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем требуется по закону».
- Также компания Илона Маска начала испытания скоростной транспортной системы Hyperloop.
Фото на обложке: Mariliz López / Unsplash
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