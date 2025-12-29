50% россиян не смотрят новогодние шоу по телевизору: большинство ставит их на фон или заменяет другим контентом
Новогодние шоу в 2026-м не будут смотреть 50% россиян
Половина россиян не смотрят новогодние телешоу, для 57% праздничные программы работают лишь фоном, выяснил медиахолдинг Rambler&Co. Полностью и целиком «огоньки» смотрят только 10% опрошенных. Для большинства главная ценность таких программ — традиции.
Большинство смотрят шоу на федеральных каналах
По данным опроса, те, кто смотрит новогодние шоу, чаще всего выбирают классику на федеральных каналах — 31%.
Онлайн-форматы заметно уступают ТВ: нарезки «огоньков» прошлых лет в соцсетях смотрят 8%, праздничные проекты независимых студий в интернете — 7%, а новогодние стримы и спецвыпуски блогеров — 4%.
«Огоньки» чаще включают на фон
Даже для тех, кто включает праздничный контент, он редко становится главным занятием вечера. Для 57% зрителей новогодние шоу — это фоновое сопровождение общения, готовки или застолья.
Ещё 23% смотрят такие программы фрагментами — отдельные номера или выступления. Лишь 10% включают новогодние шоу целиком как полноценное представление, ещё 10% предпочитают откладывать просмотр на время после праздников.
У 37% новогодние шоу не вызывают особых эмоций
Главной ценностью новогодних шоу остаётся ощущение традиции. Его отмечают 55% тех, кто включает эти программы. При этом для 37% просмотр не вызывает ярких эмоций и воспринимается скорее как привычка.
Радость от появления знакомых артистов испытывают только 6%, а чувство единства — осознание, что «смотрят все», — всего 2% опрошенных.
Новогодние фильмы — альтернатива шоу
Те, кто не хочет смотреть новогодние телешоу, проводят праздничную ночь с другим контентом. Выбор становится более разнообразным и зависит от личных привычек и настроения.
Чаще всего респонденты выбирают:
-
фильмы и сериалы на новогоднюю тематику — так отвечают 27% опрошенных;
-
любимые фильмы, не связанные с праздником — 23%;
-
музыку — 17%.
Часть аудитории уходит в короткий и фоновый контент. 11% листают социальные сети, мессенджеры и новостные ленты, 6% смотрят короткие видео и мемы, ещё 4% выбирают видеоигры и стримы.
При этом 12% респондентов признались, что в новогоднюю ночь полностью отказываются от любого медиаконтента.
Россияне всё реже смотрят телевизор
Ранее сервис SuperJob выяснил, что 41% россиян вообще не смотрят телевизор. Молодёжь 18–25 лет чаще других отказывается от телевидения (53%), тогда как респонденты старше 45 лет предпочитают смотреть традиционные жанры — художественные фильмы и новости.
Те, кто всё же включает ТВ, предпочитают смотреть также сериалы и документальные фильмы (по 15%), развлекательные передачи — 14%, спорт и информационно-аналитические программы — по 9%.
Предпочтения заметно различаются: женщины чаще выбирают фильмы и сериалы, мужчины — спорт и аналитику.
- 1 Объём инвестиций в недвижимость в России снизился на 35% — до 850 млрд ₽: на Москву пришлось 76% вложений Инвестиции в недвижимость в России снизились на 35% в 2025-м 29 декабря 2025, 17:44
- 2 Сбой произошёл сразу у трёх российских банков: больше всего жалоб поступило на работу приложений Сбой в работе ВТБ, Сбера и Т-Банка произошёл 29 декабря 29 декабря 2025, 16:38
- 3 Авиация и рыболовство стали самыми доходными отраслями экономики — зарплаты на конец 2025-го превысили 200 тыс. ₽ Средняя зарплата в России составила 99,7 тыс. ₽ в 2025-м 29 декабря 2025, 15:00
- 4 Кассовые сборы кинотеатров в 2025-м составили почти 50 млрд ₽: 77% выручки обеспечило российское кино Кассовые сборы кинотеатров в России выросли на 10% в 2025-м 29 декабря 2025, 13:15