Новогодние шоу в 2026-м не будут смотреть 50% россиян

Половина россиян не смотрят новогодние телешоу, для 57% праздничные программы работают лишь фоном, выяснил медиахолдинг Rambler&Co. Полностью и целиком «огоньки» смотрят только 10% опрошенных. Для большинства главная ценность таких программ — традиции.

Большинство смотрят шоу на федеральных каналах

По данным опроса, те, кто смотрит новогодние шоу, чаще всего выбирают классику на федеральных каналах — 31%.

Онлайн-форматы заметно уступают ТВ: нарезки «огоньков» прошлых лет в соцсетях смотрят 8%, праздничные проекты независимых студий в интернете — 7%, а новогодние стримы и спецвыпуски блогеров — 4%.

«Огоньки» чаще включают на фон

Даже для тех, кто включает праздничный контент, он редко становится главным занятием вечера. Для 57% зрителей новогодние шоу — это фоновое сопровождение общения, готовки или застолья.

Ещё 23% смотрят такие программы фрагментами — отдельные номера или выступления. Лишь 10% включают новогодние шоу целиком как полноценное представление, ещё 10% предпочитают откладывать просмотр на время после праздников.

У 37% новогодние шоу не вызывают особых эмоций

Главной ценностью новогодних шоу остаётся ощущение традиции. Его отмечают 55% тех, кто включает эти программы. При этом для 37% просмотр не вызывает ярких эмоций и воспринимается скорее как привычка.

Радость от появления знакомых артистов испытывают только 6%, а чувство единства — осознание, что «смотрят все», — всего 2% опрошенных.

Новогодние фильмы — альтернатива шоу

Те, кто не хочет смотреть новогодние телешоу, проводят праздничную ночь с другим контентом. Выбор становится более разнообразным и зависит от личных привычек и настроения.

Чаще всего респонденты выбирают:

фильмы и сериалы на новогоднюю тематику — так отвечают 27% опрошенных;





любимые фильмы, не связанные с праздником — 23%;





музыку — 17%.





Часть аудитории уходит в короткий и фоновый контент. 11% листают социальные сети, мессенджеры и новостные ленты, 6% смотрят короткие видео и мемы, ещё 4% выбирают видеоигры и стримы.

При этом 12% респондентов признались, что в новогоднюю ночь полностью отказываются от любого медиаконтента.

Россияне всё реже смотрят телевизор

Ранее сервис SuperJob выяснил, что 41% россиян вообще не смотрят телевизор. Молодёжь 18–25 лет чаще других отказывается от телевидения (53%), тогда как респонденты старше 45 лет предпочитают смотреть традиционные жанры — художественные фильмы и новости.

Те, кто всё же включает ТВ, предпочитают смотреть также сериалы и документальные фильмы (по 15%), развлекательные передачи — 14%, спорт и информационно-аналитические программы — по 9%.

Предпочтения заметно различаются: женщины чаще выбирают фильмы и сериалы, мужчины — спорт и аналитику.