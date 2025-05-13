53% россиян скачивали непроверенные приложения из интернета
53% россиян хотя бы раз устанавливали приложения из неофициальных источников, что ставит их устройства под угрозу. Таковы результаты опроса, проведенного RuStore и F6 среди 3,2 тыс. пользователей Hi-Tech Mail, с которыми ознакомился Русбейс.
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Эксперты предостерегают о возможности заражения Android-устройств вредоносными программами, такими как CraxsRAT и NFCGate, которые могут привести к краже данных и денежных средств.
Несмотря на высокий риск, многие пользователи демонстрируют сознательный подход к цифровой безопасности. 90% респондентов избегают подозрительных ссылок, 84% используют разные пароли, а 70% активировали двухфакторную аутентификацию. Однако 10% участников опроса не предпринимают никаких мер защиты, включая установку антивирусов или проверку приложений перед использованием.
Среди наиболее распространенных схем мошенничества киберпреступники маскируют вредоносные программы под легитимные приложения, включая сервисы государственных структур и популярных мессенджеров. Исследования F6 показывают, что в России в марте 2025 года было зафиксировано около 200 тыс. скомпрометированных устройств.
- В конце марта Госдума приняла в третьем чтении закон о защите россиян от телефонного и кибермошенничества. Он предусматривает введение комплекса из почти 30 мер.
Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock / FOTODOM
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