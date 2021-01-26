533 млн пользователей Facebook под угрозой: их номера телефонов продаются в Telegram

Неизвестный хакер воспользовался уязвимостью Facebook и получил базу данных телефонных номеров 533 млн пользователей соцсети. Для продажи информации он создал бота в Telegram. Об этом сообщает портал Motherboard.

Стоимость данных, которые можно получить у бота, составляет $20. За эту цену приобретается 1 кредит — аналог цифровой валюты, созданной разработчиком для бота. Также продавец предлагает оптовые цены: 10 тысяч кредитов за $5 тысяч.

Бот предоставляет номера телефонов пользователей соцсети по присылаемым ему Facebook ID. Либо наоборот: если у человека есть номер телефона пользователя, то с помощью украденной базы данных он может получить его идентификационный номер в Facebook.

Отмечается, что использованная хакером уязвимость Facebook была исправлена ​​в 2019 году. Однако угроза кибербезопасности пользователей еще существует, так как люди редко меняют телефонные номера.

Согласно данным исследователя в области цифровой безопасности Алона Гала, который обнаружил уязвимость, бот работает как минимум с 12 января 2021 года.

«Очень важно, чтобы Facebook уведомил своих пользователей об этой утечке. Так можно уменьшить вероятность того, что многие из них могут стать жертвами различных попыток взлома или социальной инженерии», — написал Гал.

По данным издания, Facebook пока не дала комментарии по этому вопросу.

В информационном разделе Telegram-бота отмечено, в базе данных содержится информация о пользователях Facebook из более чем 100 стран мира.

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