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533 млн пользователей Facebook под угрозой: их номера телефонов продаются в Telegram

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Неизвестный хакер воспользовался уязвимостью Facebook и получил базу данных телефонных номеров 533 млн пользователей соцсети. Для продажи информации он создал бота в Telegram. Об этом сообщает портал Motherboard.

533 млн пользователей Facebook под угрозой: их номера телефонов продаются в Telegram

Стоимость данных, которые можно получить у бота, составляет $20. За эту цену приобретается 1 кредит — аналог цифровой валюты, созданной разработчиком для бота. Также продавец предлагает оптовые цены: 10 тысяч кредитов за $5 тысяч.

Бот предоставляет номера телефонов пользователей соцсети по присылаемым ему Facebook ID. Либо наоборот: если у человека есть номер телефона пользователя, то с помощью украденной базы данных он может получить его идентификационный номер в Facebook.

Отмечается, что использованная хакером уязвимость Facebook была исправлена ​​в 2019 году. Однако угроза кибербезопасности пользователей еще существует, так как люди редко меняют телефонные номера.

Согласно данным исследователя в области цифровой безопасности Алона Гала, который обнаружил уязвимость, бот работает как минимум с 12 января 2021 года.

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«Очень важно, чтобы Facebook уведомил своих пользователей об этой утечке. Так можно уменьшить вероятность того, что многие из них могут стать жертвами различных попыток взлома или социальной инженерии», — написал Гал.

По данным издания, Facebook пока не дала комментарии по этому вопросу.

В информационном разделе Telegram-бота отмечено, в базе данных содержится информация о пользователях Facebook из более чем 100 стран мира.

Фото: Ink Drop / Shutterstock

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