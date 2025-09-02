6,9 млрд ₽ оборота и 54 млн поездок: МТС Юрент показал лучший результат за всё время работы сервиса
МТС Юрент озвучил финансовые результаты за 6 месяцев 2025-го
МТС Юрент подвёл итоги первых шести месяцев 2025-го года и показал максимальный рост за всё время работы. Число поездок увеличилось на 42% и достигло 54,1 млн, оборот платформы вырос на 40% — до 6,9 млрд рублей. Сервис укрепил лидерство в России и Белоруссии и впервые самостоятельно вышел на новые регионы без использования франшизы.
Ставка на обновление парка
Рост числа поездок и оборота платформы стал возможен благодаря масштабной модернизации парка. Всего компания обновила более 50 тыс. самокатов, из них 15 тыс. — собственной разработки. Новые модели показали лучшую выносливость и востребованность у пользователей.
Операционная команда была расширена и усилена за счёт дополнительного персонала и внедрения новых процессов. Теперь она успешно справляется даже с привычными проблемами индустрии: сложная погода, перебои связи и высокая нагрузка в пиковые часы.
Лидерство за счёт роста аудитории
По словам гендиректора Юрента Ивана Турингева, рынок кикшеринга по-прежнему демонстрирует рост, хотя и претерпевает изменения.
«Нашему росту способствовало грамотное обновление и географическое распределение парка, которое стало возможно при поддержке нашего акционера МТС», — отметил Иван Турингев.
Рынок в поиске устойчивости
Для сегмента микромобильности характерны сезонность и высокая конкуренция, но результаты Юрента показывают: рынок не теряет потенциала. Компания добилась лидерства, сохранив фокус на эффективности и росте.
По итогам года в Юренте рассчитывают увеличить все ключевые показатели. Если динамика сохранится, сервис обновит рекорды по обороту и количеству поездок, укрепив позиции в экосистеме МТС.
Фото на обложке: Сергей Булкин/ТАСС
- 1 Только 16% предпринимателей — старше 50: государство обучит пенсионеров ведению бизнеса и финансовой грамотности Пенсионеров в России обучат основам бизнеса 02 сентября 2025, 16:43
- 2 +72% покупателей с чеком от 200 тыс. ₽ — на Ozon появился раздел с премиальными товарами Fashion Lux Ozon запускает раздел Fashion Lux с премиальными брендами 02 сентября 2025, 10:58
- 3 Renault переманила топ-менеджера Mercedes — и отдала ей бюджетный Dacia Renault использует опыт Mercedes для усиления своих позиций 01 сентября 2025, 20:28
- 4 4 млрд ₽ — на производство: «Золотое Яблоко» откроет собственный завод для выпуска уходовой косметики «Золотое Яблоко»–2025 — бьюти-ритейлер с собственным заводом 01 сентября 2025, 12:13