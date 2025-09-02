МТС Юрент озвучил финансовые результаты за 6 месяцев 2025-го

МТС Юрент подвёл итоги первых шести месяцев 2025-го года и показал максимальный рост за всё время работы. Число поездок увеличилось на 42% и достигло 54,1 млн, оборот платформы вырос на 40% — до 6,9 млрд рублей. Сервис укрепил лидерство в России и Белоруссии и впервые самостоятельно вышел на новые регионы без использования франшизы.

Ставка на обновление парка

Рост числа поездок и оборота платформы стал возможен благодаря масштабной модернизации парка. Всего компания обновила более 50 тыс. самокатов, из них 15 тыс. — собственной разработки. Новые модели показали лучшую выносливость и востребованность у пользователей.

Операционная команда была расширена и усилена за счёт дополнительного персонала и внедрения новых процессов. Теперь она успешно справляется даже с привычными проблемами индустрии: сложная погода, перебои связи и высокая нагрузка в пиковые часы.

Лидерство за счёт роста аудитории

По словам гендиректора Юрента Ивана Турингева, рынок кикшеринга по-прежнему демонстрирует рост, хотя и претерпевает изменения.

«Нашему росту способствовало грамотное обновление и географическое распределение парка, которое стало возможно при поддержке нашего акционера МТС», — отметил Иван Турингев.

Рынок в поиске устойчивости

Для сегмента микромобильности характерны сезонность и высокая конкуренция, но результаты Юрента показывают: рынок не теряет потенциала. Компания добилась лидерства, сохранив фокус на эффективности и росте.

По итогам года в Юренте рассчитывают увеличить все ключевые показатели. Если динамика сохранится, сервис обновит рекорды по обороту и количеству поездок, укрепив позиции в экосистеме МТС.

Фото на обложке: Сергей Булкин/ТАСС