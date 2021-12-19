Китай планирует создать первую сеть 6G к 2030 году

Бывший председатель правления оператора China Mobile и старший консультант ассоциации GSMA Ван Чзяньчжоу на конференции 2021 Technology Billboard заявил, что Китай не планирует останавливаться на 5G и собирается создать первую сеть 6G к концу десятилетия.

«Когда мы создавали сеть 5G, работы над 6G уже начались. К 2030 году сеть 6G станет доступна на коммерческой основе. Сейчас нам необходимо ускорить определение, а также исследования и разработки в области 6G», — цитирует Цзяньчжоу портал GizChina.

Консультант ассоциации GSMA отметил, что перед появлением сетей 6G будет внедрен промежуточный уровень — так называемый 5.5G.

Для платформ 6G планируется использование передовой архитектуры, предусматривающей эффективное интеллектуальное управление питанием и значительное сокращение энергопотребления на всех уровнях.

Пока неизвестно, когда сеть 6G дойдет до России. По оценкам рейтингового агентства Moody’s, массовое проникновение сетей 5G в России произойдет не раньше 2024 года.

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Фото: Suwin / Shutterstock