Финансовый аналитик назвала 7 идей для бизнеса, которые не прогорят в 2024 году

Больше половины россиян мечтают уйти с работы в найме, открыть свое дело и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц. Основная проблема — выбрать актуальное и перспективное направление. Владелец международной школы финансовой грамотности deFIN Наталия Иванова перечислила RB.RU семь идей для бизнеса, которые не перегорят в 2024 году.

По мнению аналитика, в следующем году можно заняться реализацией следующих идей:

Продажа товаров на Wildberries c использованием системы дропшиппинга — здесь минимальные риски, плюс растущий рынок с хорошими перспективами.

Онлайн-агентство по оказанию услуг для бизнеса — маркетинг, продвижение, развитие социальных сетей. Иванова подчеркивает, что онлайн-площадки растут стремительными темпами, компаниям очень нужны хорошие специалисты в сфере онлайн-маркетинга.

Ремонт электроники — люди предпочитают пользоваться вещами как можно дольше, всему виною санкции и невероятно высокие цены на импорт, а также снижение уровня жизни населения, отмечает аналитик

Онлайн-образование — спрос с 2020 года только растет, особенно актуально сейчас образование в сфере ДПО (повышение квалификации).

Сеть Telegram-каналов и продажа рекламы в них — если разбираться в этой сфере, то это самый быстроокупаемый сегмент. Так как аудитория растет, бизнес регулярно покупает рекламу в пабликах, заказчики приходят регулярно, говорит Иванова.

Ремонт авто — здесь ситуация похожа на то, что происходит сейчас с гаджетами, приобретение автомобиля сильно бьет по карману, гораздо выгоднее поддерживать свой транспорт, чем менять.

Авторский туризм по России — речь идет именно о тематических турах в труднодоступные места люкс-сегмента — Камчатка, Мурманск и т. д. Иванова говорит, что если удастся соединить «несоединимое» для России — комфорт и впечатления, — то спрос однозначно будет высоким.

Наталия Иванова также добавила, что онлайн-сфера — самая выгодная в плане старта. Для этого, как правило, нужно лишь грамотно оформить сайт, соцсети. Самой прибыльной идеей, по ее расчетам, окажутся Telegram-каналы, так как средний срок вложений в этой сфере примерно 3-4 месяца. На втором месте — онлайн-образование. «Если эксперт сильный и хорошо настроен маркетинг, то можно привлекать трафик недорого, а продавать обучающие программы в среднем по 50-100 тыс. рублей», — сообщила владелец deFIN.

Аналитик затруднилась перечислить сферы, где лучше не открывать в 2024 году свое дело, так как многое зависит от региона и сегмента, но под большим давлением из-за неопределенной ситуации с поставкками и курсом ресторанный бизнес, а также сфера торговли импортными вещами, в частности, предметами роскоши.

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