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СМИ: полиция задержала владельца сети «7Я» и франшизы «Spar» при попытке улететь в Дубай из Петербурга

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В ночь на 31 декабря полиция задержала в аэропорту Пулково гендиректора компании «Интерторг» Мушвига Абдуллаева. Об этом сообщает «Фонтанка».

СМИ: полиция задержала владельца сети «7Я» и франшизы «Spar» при попытке улететь в Дубай из Петербурга

«Интерторг» владеет закрывшейся торговой сетью «Народная 7Я семьЯ» и франшизой на сеть Spar в Санкт-Петербурге и области.

По данным издания, Абдуллаев пытался вылететь в Дубай, но его остановили сотрудники полиции. Формально оснований для задержания у них не было, но Абдуллаев согласился проехать в отделение полиции Московского района. Там ему посоветовали погасить долги по зарплате перед работниками закрывшихся магазинов.

 По примерным подсчетам, около 500 сотрудников супермаркетов «7Я» и «Спар» ждут выплат. Сумма долга превышает 10 млн рублей.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что после задержания Абдуллаева сотрудникам «Спара» начали выдавать зарплату.

«Интерторг» закрыл магазины Spar и «Народная 7Я семьЯ» в Петербурге и области в конце декабря из-за финансовых проблем. По данным РБК, с начала 2019 года компания получила от поставщиков больше 200 исков на общую сумму 2,9 млрд рублей.

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