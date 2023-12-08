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Wildberries разработал аналог Zoom, Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet: главное 8 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Акции Google подскочили на 5,31%, Wildberries разработал свой аналог Zoom, Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet и другие новости 8 декабря.

Wildberries разработал аналог Zoom, Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet: главное 8 декабря

Мир

  • Акции материнской компании Google — Alphabet — выросли на 5,31% на торгах 7 декабря, до $136,93 за бумагу и продавались на уровне $137 на постмаркете.

Финансы

  • В начале 2024 года курс российской валюты будет находиться в диапазоне 89-92 рубля за доллар и 95-98 рублей за евро, спрогнозировали в «Ренессанс Банке».
  •  В России стремительно развивается рынок BNPL-платежей. Операторы сервисов рассрочки зарабатывают на комиссии, которую могут взимать как с покупателей, так и с ритейлеров, отмечает «Ъ».

Технологии и сервисы

  • Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet. Пока его интегрировали в умные очки Meta* Ray Ban, но планируется разработать и собственное устройство.
  •  Wildberries разработал свой аналог Zoom. Инвестиции в запуск и обслуживание сервиса эксперты оценили до 100 млн рублей, пишут «Ведомости».

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

Фото на обложке: Unsplash

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