Wildberries разработал аналог Zoom, Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet: главное 8 декабря

Карина Пардаева
Акции Google подскочили на 5,31%, Wildberries разработал свой аналог Zoom, Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet и другие новости 8 декабря.
Wildberries разработал аналог Zoom, Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet: главное 8 декабряКарина Пардаева
Мир
- Акции материнской компании Google — Alphabet — выросли на 5,31% на торгах 7 декабря, до $136,93 за бумагу и продавались на уровне $137 на постмаркете.
Финансы
- В начале 2024 года курс российской валюты будет находиться в диапазоне 89-92 рубля за доллар и 95-98 рублей за евро, спрогнозировали в «Ренессанс Банке».
- В России стремительно развивается рынок BNPL-платежей. Операторы сервисов рассрочки зарабатывают на комиссии, которую могут взимать как с покупателей, так и с ритейлеров, отмечает «Ъ».
Технологии и сервисы
- Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко представил носимого AI-помощника Jet. Пока его интегрировали в умные очки Meta* Ray Ban, но планируется разработать и собственное устройство.
- Wildberries разработал свой аналог Zoom. Инвестиции в запуск и обслуживание сервиса эксперты оценили до 100 млн рублей, пишут «Ведомости».
*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов
Фото на обложке: Unsplash
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