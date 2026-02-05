8 марта торги проводиться не будут: Мосбиржа опубликовала расписание торгов на весенних праздниках в 2026 году
Мосбиржа объявила график торгов на февраль и март 2026-го
В праздники и выходные торговая сессия будет длиться с 9:50 до 19:00
В День защитника Отечества 23 февраля, а также в выходные 7–8, 21–22, 28 февраля и 1, 14–15, 28–29 марта торги на фондовом и срочном рынках будут проходить в формате дополнительной сессии выходного дня. Такой формат подразумевает торговлю акциями в субботу и воскресенье.
Сессия будет длиться с 09:50 до 19:00 по московскому времени и станет частью следующего торгового дня. При этом на денежном рынке в указанные даты торги проводиться не будут. В 2026 году такой режим сохранится и для ряда других выходных дней.
В женский день 8 марта торги на бирже проводиться не будут
В Международный женский день 8 марта 2026 года торги на всех рынках Московской биржи проводиться не будут. Это касается фондового, срочного, валютного рынков, рынка драгоценных металлов, денежного рынка и рынка стандартных производных финансовых инструментов.
Во все остальные дни февраля и марта 2026 года Московская биржа будет работать по стандартному торговому расписанию.
Торги возобновятся 9 марта
9 марта торги возобновятся на большинстве рынков. В этот день операции будут доступны на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке, рынке депозитов и кредитов, а также на рынке СПФИ.
На валютном рынке и рынке драгметаллов торги пройдут по всем инструментам, за исключением сделок с расчётами в день заключения (TODAY) и отдельных своп-сделок. Кроме того, на рынке СПФИ внебиржевые сделки с центральным контрагентом будут заключаться по всем инструментам, кроме договоров с обязательствами в рублях, за исключением депозитной маржи.
Контекст
В декабре 2025 года Московская биржа объявила праздничное расписание торгов на 2026 год. В праздничные дни 1 мая, 12 июня и 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках пройдут с 09:50 до 19:00 мск и будут учитываться как часть следующего торгового дня.
9 мая и 31 декабря торгов не будет. В остальные праздничные и выходные дни биржа применяет дополнительную сессию выходного дня или стандартное расписание в зависимости от рынка.
