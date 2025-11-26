Новогодние праздники: расписание торгов на Московской бирже

Московская биржа уточнила расписание торгов на выходные 2026 года, сохранив формат дополнительных сессий по субботам и воскресеньям. В то время как россиян ждут длительные новогодние каникулы — с 31 декабря по 11 января — биржа не будет вести торги 4 дня январских уик-эндов.

Выходные и праздники в России в 2026 году

В 2026 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней. Ключевые нерабочие периоды:

Новогодние каникулы — 31 декабря 2025 года – 11 января 2026 года (12 дней). Это самый длительный период отдыха в году, включающий Рождество 7 января.





День защитника Отечества — 23 февраля. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля.





Международный женский день — 8 марта. Россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта — это ещё один трёхдневный уик-энд после периода 23 февраля.





Праздники весны и труда — 1 мая. В 2026 году это 1–3 мая.





День Победы — 9 мая. Период отдыха составит с 9 по 11 мая.





День России — 12 июня. Праздник сформирует трёхдневный период отдыха с 12 по 14 июня.





День народного единства — 4 ноября. Россиян ждёт один нерабочий день в середине недели (среда).





31 декабря 2026 года также будет нерабочим — день переносится согласно календарю.





Мосбиржа уточнила расписание выходных торгов на 2026 год

Торги фондового и срочного рынков на Московской бирже будут проходить во все субботы и воскресенья, кроме следующих дат:

3–4 и 10–11 января,

14–15 февраля,

7–8 и 21–22 марта,

9–10 мая,

20–21 июня,

1–2 и 15–16 августа,

12–13 сентября,

24–25 октября,

5–6 декабря.

Сессия в выходные проходит с 09:50 до 19:00 мск, и технически является частью следующего торгового дня, что позволяет включить сделку в понедельничный расчёт.

Особенности выходных торгов на Московской бирже

Суббота и воскресенье включены в расчётный день понедельника — то есть торги проходят до начала основного клиринга и рассчитываются в рамках следующего рабочего дня. Мосбиржа уточняет особенности режима:

клиринг в выходные не проводится,





overnight-фандинг не начисляется,





используется специальный режим исполнения заявок,





отдельные инструменты недоступны для торговли.





Такой формат снижает разрыв между глобальными рынками, которые работают фактически круглосуточно.

Движение цены в выходные ограничено ±3% от котировки предыдущей сессии. Это предотвращает резкие скачки цен и снижает риски для частных инвесторов.

Мосбиржа увеличила доступные активы

В 2025 году биржа начала постепенно увеличивать количество доступных активов в выходные. В августе в список добавили два новых БПИФа: «ПСБ — Денежный рынок» и «Альфа-Капитал Управляемые облигации». После этого фондов стало семь.

Кроме того, с 19 августа в выходных сессиях появились поставочные фьючерсы на акции компаний из индекса Мосбиржи: HeadHunter, MD Medical Group, «Группа Ренессанс Страхование», «Юнипро».

Контекст

Формат выходных торгов, запущенный в июле 2025 года, продолжает расширяться. Московская биржа МОEX отмечает, что дополнительная сессия позволяет инвесторам реагировать на новости, выходящие в пятничный вечер или на выходных, не дожидаясь открытия основной торговли.