В январе 2026-го — 4 нерабочих дня: Московская биржа опубликовала расписание торгов на следующий год
Новогодние праздники: расписание торгов на Московской бирже
Московская биржа уточнила расписание торгов на выходные 2026 года, сохранив формат дополнительных сессий по субботам и воскресеньям. В то время как россиян ждут длительные новогодние каникулы — с 31 декабря по 11 января — биржа не будет вести торги 4 дня январских уик-эндов.
Выходные и праздники в России в 2026 году
В 2026 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней. Ключевые нерабочие периоды:
-
Новогодние каникулы — 31 декабря 2025 года – 11 января 2026 года (12 дней). Это самый длительный период отдыха в году, включающий Рождество 7 января.
-
День защитника Отечества — 23 февраля. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля.
-
Международный женский день — 8 марта. Россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта — это ещё один трёхдневный уик-энд после периода 23 февраля.
-
Праздники весны и труда — 1 мая. В 2026 году это 1–3 мая.
-
День Победы — 9 мая. Период отдыха составит с 9 по 11 мая.
-
День России — 12 июня. Праздник сформирует трёхдневный период отдыха с 12 по 14 июня.
-
День народного единства — 4 ноября. Россиян ждёт один нерабочий день в середине недели (среда).
-
31 декабря 2026 года также будет нерабочим — день переносится согласно календарю.
Мосбиржа уточнила расписание выходных торгов на 2026 год
Торги фондового и срочного рынков на Московской бирже будут проходить во все субботы и воскресенья, кроме следующих дат:
- 3–4 и 10–11 января,
- 14–15 февраля,
- 7–8 и 21–22 марта,
- 9–10 мая,
- 20–21 июня,
- 1–2 и 15–16 августа,
- 12–13 сентября,
- 24–25 октября,
- 5–6 декабря.
Сессия в выходные проходит с 09:50 до 19:00 мск, и технически является частью следующего торгового дня, что позволяет включить сделку в понедельничный расчёт.
Особенности выходных торгов на Московской бирже
Суббота и воскресенье включены в расчётный день понедельника — то есть торги проходят до начала основного клиринга и рассчитываются в рамках следующего рабочего дня. Мосбиржа уточняет особенности режима:
-
клиринг в выходные не проводится,
-
overnight-фандинг не начисляется,
-
используется специальный режим исполнения заявок,
-
отдельные инструменты недоступны для торговли.
Такой формат снижает разрыв между глобальными рынками, которые работают фактически круглосуточно.
Движение цены в выходные ограничено ±3% от котировки предыдущей сессии. Это предотвращает резкие скачки цен и снижает риски для частных инвесторов.
Мосбиржа увеличила доступные активы
В 2025 году биржа начала постепенно увеличивать количество доступных активов в выходные. В августе в список добавили два новых БПИФа: «ПСБ — Денежный рынок» и «Альфа-Капитал Управляемые облигации». После этого фондов стало семь.
Кроме того, с 19 августа в выходных сессиях появились поставочные фьючерсы на акции компаний из индекса Мосбиржи: HeadHunter, MD Medical Group, «Группа Ренессанс Страхование», «Юнипро».
Контекст
Формат выходных торгов, запущенный в июле 2025 года, продолжает расширяться. Московская биржа МОEX отмечает, что дополнительная сессия позволяет инвесторам реагировать на новости, выходящие в пятничный вечер или на выходных, не дожидаясь открытия основной торговли.
