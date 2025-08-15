Рынок не спит: Мосбиржа расширит торги выходного дня новыми фондами и фьючерсами
График работы Мосбиржи изменился в выходные
Московская биржа анонсировала расширение перечня активов, доступных для сделок по выходным. Уже с 16 августа в дополнительную сессию будут добавлены два новых биржевых фонда, а через несколько дней, 19 августа, стартуют торги поставочными фьючерсами на акции четырёх эмитентов из индекса Мосбиржи.
Выходные торги пополнятся новыми фондами
В субботние и воскресные сессии теперь войдут паи БПИФ «ПСБ — Денежный рынок» (тикер PSMM, управляющая компания — «УК Промсвязь») и БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (тикер AKMB, управляющая компания — «Альфа-Капитал»).
После этого общее количество фондов, доступных для торговли в выходные дни, увеличится до семи. Всего на этих сессиях будет представлено 156 ценных бумаг, включая акции российских компаний.
График и условия торговли
Выходные торги на фондовом рынке проводятся по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск. Они считаются частью следующего рабочего дня, что позволяет оперативно реагировать на новости, выходящие в нерабочее время.
Для снижения резких ценовых колебаний в эти дни действует ограничение на изменение цены — не более 3% от последней котировки предыдущей торговой сессии. Ликвидность по инструментам обеспечивают маркетмейкеры.
Новые возможности на срочном рынке
С 19 августа в расписании выходных торгов Мосбиржи появятся поставочные фьючерсы на акции четырёх участников индекса Мосбиржи — «Хэдхантера» (HEAD), «MD Medical Group» (MDMG), «Группы Ренессанс Страхование» (RENI) и «Юнипро» (UPRO).
Контекст
Формат выходных торгов Мосбиржа запустила в конце июля 2025 года. На первом этапе в список входили лишь несколько БПИФов, однако биржа уже заявила о намерении постепенно сделать доступными все инструменты, которые торгуются на основной сессии. Такой шаг позволяет инвесторам оперативно реагировать на мировые события, особенно в условиях, когда глобальные рынки и криптовалютный сегмент работают фактически 24/7.
Для частных инвесторов выходные торги дают возможность гибче управлять портфелем, а для биржи — дополнительный канал привлечения оборотов и ликвидности. Аналитики считают, что в перспективе такая практика может сблизить российский рынок с международными площадками, где расширенный график торгов уже стал нормой.
Фото: Евгений Мессман/ТАСС
- 1 15 млрд ₽ чистой прибыли: Билайн отчитался о финансовых итогах за первые полгода 2025-го Билайн в 2025-м получил прибыль 15 млрд ₽ за первые полгода 15 августа 2025, 18:03
- 2 VK снова в плюсе: выручка — 72,6 млрд ₽, а направление Tech выросло в 1,5 раза VK отчиталась о выручке: за 2025 год — уже +72,6 млрд ₽ 13 августа 2025, 15:43
- 3 Sk Capital вложила 5 млрд ₽ в Softline: одна сделка обеспечила треть венчурного рынка России за 2024 год Рынок инвестиций в России: 1/3 объема за 2024-й — в Softline 13 августа 2025, 10:54
- 4 Микки Маус и Лабубу — мерч на миллиард. Как куклы превращаются в банкоматы Рассказываем про поп-культовых мутантов, которых сносят с прилавков и дети, и взрослые 12 августа 2025, 17:32