График работы Мосбиржи изменился в выходные

Московская биржа анонсировала расширение перечня активов, доступных для сделок по выходным. Уже с 16 августа в дополнительную сессию будут добавлены два новых биржевых фонда, а через несколько дней, 19 августа, стартуют торги поставочными фьючерсами на акции четырёх эмитентов из индекса Мосбиржи.

Выходные торги пополнятся новыми фондами

В субботние и воскресные сессии теперь войдут паи БПИФ «ПСБ — Денежный рынок» (тикер PSMM, управляющая компания — «УК Промсвязь») и БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (тикер AKMB, управляющая компания — «Альфа-Капитал»).

После этого общее количество фондов, доступных для торговли в выходные дни, увеличится до семи. Всего на этих сессиях будет представлено 156 ценных бумаг, включая акции российских компаний.

График и условия торговли

Выходные торги на фондовом рынке проводятся по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск. Они считаются частью следующего рабочего дня, что позволяет оперативно реагировать на новости, выходящие в нерабочее время.

Для снижения резких ценовых колебаний в эти дни действует ограничение на изменение цены — не более 3% от последней котировки предыдущей торговой сессии. Ликвидность по инструментам обеспечивают маркетмейкеры.

Новые возможности на срочном рынке

С 19 августа в расписании выходных торгов Мосбиржи появятся поставочные фьючерсы на акции четырёх участников индекса Мосбиржи — «Хэдхантера» (HEAD), «MD Medical Group» (MDMG), «Группы Ренессанс Страхование» (RENI) и «Юнипро» (UPRO).

Контекст

Формат выходных торгов Мосбиржа запустила в конце июля 2025 года. На первом этапе в список входили лишь несколько БПИФов, однако биржа уже заявила о намерении постепенно сделать доступными все инструменты, которые торгуются на основной сессии. Такой шаг позволяет инвесторам оперативно реагировать на мировые события, особенно в условиях, когда глобальные рынки и криптовалютный сегмент работают фактически 24/7.

Для частных инвесторов выходные торги дают возможность гибче управлять портфелем, а для биржи — дополнительный канал привлечения оборотов и ликвидности. Аналитики считают, что в перспективе такая практика может сблизить российский рынок с международными площадками, где расширенный график торгов уже стал нормой.

Фото: Евгений Мессман/ТАСС