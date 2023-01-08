Пока российские ученые выясняют, какие стволовые клетки лучше для печати имплантов на 3D-принтере, Маск продолжает увольнять персонал, Apple, напротив, нанимает новых сотрудников в Индии, а RB продолжает следить за главными новостями для предпринимателей в России и в мире.

Иски против соцсетей и криптобирж, Apple в Индии, новые увольнения в Twitter: главное для бизнеса 8 января