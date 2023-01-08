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Иски против соцсетей и криптобирж, Apple в Индии, новые увольнения в Twitter: главное для бизнеса 8 января

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока российские ученые выясняют, какие стволовые клетки лучше для печати имплантов на 3D-принтере, Маск продолжает увольнять персонал, Apple, напротив, нанимает новых сотрудников в Индии, а RB продолжает следить за главными новостями для предпринимателей в России и в мире.

Иски против соцсетей и криптобирж, Apple в Индии, новые увольнения в Twitter: главное для бизнеса 8 января
  • Введены новые правила перелета в Таиланд: с 9 января при въезде в страну снова надо предоставлять справку о вакцинации от COVID-19.
  • Bloomberg сообщает, что в Twitter вновь прошли увольнения: на сей раз в Дублине и Сингапуре, но снова в отделах, занимающихся модерацией контента и выявлением дезинформации.
  • Apple начала нанимать сотрудников в Индии, и эксперты Financial Times считают, что это указывает на то, что первые флагманские магазины в стране откроются уже очень скоро.
  • Ученые Сеченовского университета определили, что для печати на 3D-принтере имплантов суставов, костей и хрящей лучше всего подходят стволовые клетки из десны, а для искусственной кожи — из жировой прослойки. 
  • Школы Сиэтла подали судебный иск против TikTok, YouTube, Facebook, Snap и др. и их материнских компаний, поскольку соцсети косвенно нарушают «общественный порядок», приводя учеников к «кризису психического здоровья» и последующим беспорядкам в классах, так как «эксплуатируют уязвимые мозги молодежи» для собственной выгоды.
  • Федеральные прокуроры США также разослали американским хедж-фондам, работающим с криптовалютной биржей Binance, повестки с запросам на предоставление всей переписки с компанией: суд ведет масштабное расследование в отношении отмывания денег в одной из ведущих мировых криптокомпаний.
  • Сегодня последний день работы крупнейшей технологической выставки мира CES: аналитики констатируют спад популярности 5G и повышенный интерес к разработкам в сфере искусственного интеллекта и автомобилестроения.

Фото на обложке: Unsplash

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