$850 млн — на «дуэль» с бывшим коллегой: Сэм Альтман и OpenAI готовят конкурента Neuralink Илона Маска
Маск VS Альтман: релиз конкурента Neuralink — уже в 2025-м
Соперничество между Илоном Маском и Сэмом Альтманом выходит за пределы ИИ. По данным источников, сооснователь и CEO OpenAI поддержит стартап Merge Labs, который займётся разработкой мозговых имплантов и станет прямым конкурентом Neuralink Илона Маска.
- Новости
Новый игрок на рынке
Команда OpenAI планирует выйти на рынок со стартапом Merge Labs — новым игроком в сегменте brain-computer interface (BCI). Сообщается, что сейчас компания ведёт переговоры о привлечении $850 млн, из которых $250 млн вложит венчурная команда OpenAI. Остальные средства планируется собрать от сторонних инвесторов.
Именно Альтман помог инициировать запуск Merge Labs и заручиться поддержкой крупных инвесторов Кремниевой долины. Он войдёт в число сооснователей компании, однако лично инвестировать и участвовать в ежедневном управлении не будет.
От идеи — к реализации
Стартап будет ориентирован на создание высокопроизводительных нейроинтерфейсов, которые позволят соединять мозг с компьютером для обмена информацией в режиме реального времени. Название Merge отсылает к концепции «слияния» — момента, когда люди и машины смогут взаимодействовать напрямую.
Ещё в 2017-м Альтман предполагал, что это станет возможно уже к 2025-му. Теперь же он уверен: благодаря последним прорывам в области ИИ и сенсорной электроники появление высокопроизводительных интерфейсов «мозг–компьютер» становится возможно уже в обозримом будущем.
Конкуренция с Маском
Neuralink, созданная Маском в 2016 году, сегодня считается лидером в разработке BCI. Недавно компания привлекла $650 млн при оценке $9 млрд и заручилась поддержкой крупных инвесторов — например, Sequoia Capital.
Вокруг OpenAI и Neuralink давно тянется личная история. Маск и Альтман запускали OpenAI вместе, но в 2018 году Маск покинул совета директоров из-за конфликта. С тех пор бизнесмены превратились в прямых конкурентов в области ИИ: Маск запустил xAI и публично критикует подход Альтмана к развитию компании.
Широкий инвестиционный портфель Альтмана
Помимо OpenAI, Сэм Альтман активно инвестирует в смежные и высокотехнологичные направления: от энергетических стартапов вроде Helion и Oklo до криптопроектов, таких как Worldcoin. Merge Labs станет ещё одним элементом этой стратегической «мозаики», выводя его интересы на рынок нейроинтерфейсов.
Фото: Tomohiro Ohsumi / Stringer / Getty Images
Материалы по теме
- 1 ИИ-2041: как не вылететь с рынка, если ты человек Бизнес будущего управляется не людьми, а нейросетями 13 августа 2025, 15:14
- 2 «Живой» HR против нейросети: 43% россиян категорически против ИИ на собеседованиях — эксперты дали свою оценку Собеседование на работу в 2025-м: лишь 5% соискателей за ИИ 12 августа 2025, 19:30
- 3 «Игра за OpenAI»: Илон Маск обвинил Apple в антимонопольных махинациях и намерен пойти в суд Илон Маск станет судиться с Apple из-за Grok 12 августа 2025, 13:13
- 4 Четыре ИИ-компании создали 15 миллиардеров с общим состоянием $38 млрд буквально за пару лет Миллиардеры мира: появилось 15 новых с 2023-го благодаря ИИ 12 августа 2025, 11:07