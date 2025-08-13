Маск VS Альтман: релиз конкурента Neuralink — уже в 2025-м

Соперничество между Илоном Маском и Сэмом Альтманом выходит за пределы ИИ. По данным источников, сооснователь и CEO OpenAI поддержит стартап Merge Labs, который займётся разработкой мозговых имплантов и станет прямым конкурентом Neuralink Илона Маска.

Новый игрок на рынке

Команда OpenAI планирует выйти на рынок со стартапом Merge Labs — новым игроком в сегменте brain-computer interface (BCI). Сообщается, что сейчас компания ведёт переговоры о привлечении $850 млн, из которых $250 млн вложит венчурная команда OpenAI. Остальные средства планируется собрать от сторонних инвесторов.

Именно Альтман помог инициировать запуск Merge Labs и заручиться поддержкой крупных инвесторов Кремниевой долины. Он войдёт в число сооснователей компании, однако лично инвестировать и участвовать в ежедневном управлении не будет.

От идеи — к реализации

Стартап будет ориентирован на создание высокопроизводительных нейроинтерфейсов, которые позволят соединять мозг с компьютером для обмена информацией в режиме реального времени. Название Merge отсылает к концепции «слияния» — момента, когда люди и машины смогут взаимодействовать напрямую.

Ещё в 2017-м Альтман предполагал, что это станет возможно уже к 2025-му. Теперь же он уверен: благодаря последним прорывам в области ИИ и сенсорной электроники появление высокопроизводительных интерфейсов «мозг–компьютер» становится возможно уже в обозримом будущем.

Конкуренция с Маском

Neuralink, созданная Маском в 2016 году, сегодня считается лидером в разработке BCI. Недавно компания привлекла $650 млн при оценке $9 млрд и заручилась поддержкой крупных инвесторов — например, Sequoia Capital.

Вокруг OpenAI и Neuralink давно тянется личная история. Маск и Альтман запускали OpenAI вместе, но в 2018 году Маск покинул совета директоров из-за конфликта. С тех пор бизнесмены превратились в прямых конкурентов в области ИИ: Маск запустил xAI и публично критикует подход Альтмана к развитию компании.

Широкий инвестиционный портфель Альтмана

Помимо OpenAI, Сэм Альтман активно инвестирует в смежные и высокотехнологичные направления: от энергетических стартапов вроде Helion и Oklo до криптопроектов, таких как Worldcoin. Merge Labs станет ещё одним элементом этой стратегической «мозаики», выводя его интересы на рынок нейроинтерфейсов.

Фото: Tomohiro Ohsumi / Stringer / Getty Images