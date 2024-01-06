В Москве заработал светофор с системой распознавания лиц

На пешеходном переходе Бережковской набережной в Москве протестировали светофор с биометрической камерой распознавания лиц пешеходов. Система пока способна идентифицировать лицо, но не личность нарушителя.

«Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора», — цитирует журнал «Безопасность дорожного движения» слова начальника московского управления ГИБДД Александра Быкова.

Быков рассказал, что в случае нарушения ПДД пешеходом, его изображение появится на электронном табло «рядом с местом нарушения», однако штраф он не получит.

По словам начальника управления ГИБДД, для привлечения к административной ответственности правоохранительные органы должны получить биометрию всех граждан. То есть предоставление биометрических данных должно стать «обязанностью, а не правом».

Для этого Быков предлагает изменить КоАП и законодательство в области персональных данных. Представитель ГИБДД также добавил, что нейросети могут помочь снизить аварийность на дорогах по вине водителей электросамокатов.

Осенью 2023 года россиянам разрешили отзывать согласие на обработку биометрических данных через «Госуслуги». До этого момента сделать это можно было только в МФЦ с письменным заявлением.

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