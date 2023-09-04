Россиянам разрешили отзывать согласие на обработку биометрии через «Госуслуги» – ранее это можно было сделать только в МФЦ с письменным заявлением. Несколько дней назад работа МФЦ в некоторых регионах была парализована из-за очередей из граждан, которые хотели отказаться от сбора их биометрических данных.

Правительство утвердило постановления, которые позволяют отозвать согласие на обработку персональных биометрических данных через обращение на портале государственных услуг. Об этом пишет РБК.

Также через «Госуслуги» теперь можно и подать согласие на обработку биометрии. Сделать это можно в личном кабинете пользователя.

Ранее чтобы отозвать или подать свое согласие на обработку персональных биометрических данных, гражданам РФ нужно было обратиться в МФЦ с соответствующим письменным заявлением.

Несколько дней назад работа МФЦ в некоторых регионах была парализована из-за наплывам россиян, которые пожелали отказаться от сбора их биометрических данных. Причиной ажиотажа послужила рассылка о том, что 31 августа был последним днем, когда россияне могли самостоятельно отказаться от сбора их биометрических данных в единую систему.

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