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Россиянам разрешили отзывать согласие на обработку биометрии через «Госуслуги»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россиянам разрешили отзывать согласие на обработку биометрии через «Госуслуги» – ранее это можно было сделать только в МФЦ с письменным заявлением. Несколько дней назад работа МФЦ в некоторых регионах была парализована из-за очередей из граждан, которые хотели отказаться от сбора их биометрических данных.

Россиянам разрешили отзывать согласие на обработку биометрии через «Госуслуги»

Правительство утвердило постановления, которые позволяют отозвать согласие на обработку персональных биометрических данных через обращение на портале государственных услуг. Об этом пишет РБК.

Также через «Госуслуги» теперь можно и подать согласие на обработку биометрии. Сделать это можно в личном кабинете пользователя.

Ранее чтобы отозвать или подать свое согласие на обработку персональных биометрических данных, гражданам РФ нужно было обратиться в МФЦ с соответствующим письменным заявлением.

Несколько дней назад работа МФЦ в некоторых регионах была парализована из-за наплывам россиян, которые пожелали отказаться от сбора их биометрических данных. Причиной ажиотажа послужила рассылка о том, что 31 августа был последним днем, когда россияне могли самостоятельно отказаться от сбора их биометрических данных в единую систему.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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