Российские вузы получат доступ к лекциям CERN о квантовых вычислениях

Школа стартапов RUSSOL завершила краудфандинг-кампанию для перевода на русский язык курса CERN о квантовых вычислениях , одной из наиболее перспективных технологиях будущего.

За 30 дней организаторы собрали 411 тысяч рублей, превысив изначальные цели в 4 раза. Собранные средства пойдут на перевод 14 часов материалов ведущих экспертов CERN об альтернативе классическим вычислениям, основанной на процессах квантовой физики. В декабре 2021-го, после перевода и вычитки, курс бесплатно передадут университетам, поддержавшим проект RUSSOL. Среди них: Сколтех, МАДИ, Алферовский университет в Санкт-Петербурге, Саровский физтех и другие.

Позднее авторы кампании откроют сайт, куда выложат лекции с субтитрами, расшифровками, и конспектами для самостоятельного изучения. Для ускорения процесса перевода и адаптации курса CERN, а также для новых образовательных проектов RUSSOL приглашает переводчиков, корректоров, редакторов, дизайнеров и разработчиков.

Задача курса CERN — подтолкнуть студентов развивать квантовые технологии и в России, что откроет дорогу тысячам новых стартапов на ее базе. Это позволит появиться продуктам, которые ускорят разработки новых вакцин и материалов, систем шифрованной связи, которые невозможно взломать и многое другое.