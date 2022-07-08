Поставщик рыбы и креветок бывшему McDonald’s закрывает завод в России

Датский поставщик рыбы и морепродуктов – рыбопромысловая группа компаний Espersen – объявила о закрытии завода в Великом Новгороде.

Об этом директор фирмы Бейер Нильсен сообщил датской радиогруппе DR:

«Мы решили закрыться. Нам предпочтительнее использовать свои силы в другом месте. Вести бизнес в России в ближайшие годы будет крайне сложно».

Группа Espersen решила временно приостановить работу комбината еще в марте, когда в общей сложности 91 российский работник был отправлен домой с выплатой заработной платы. Теперь же компания окончательно покидает рынок.

Для России это означает, что прекратятся поставки рыбы в рестораны бывшей сети McDonald’s. Продукция именно этой компании использовалась в приготовлении рыбных бургеров и креветочных роллов.

Таким образом, под угрозой в новой сети «Вкусно – и точка» оказывается теперь не только картошка, но и рыба.

Фото на обложке: Pietro De Grandi / Unsplash