В части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри

В некоторых вновь открытых ресторанах «Вкусно — и точка» в меню не будет картофеля фри. Еще в части заведений также может быть недоступен картофель по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили РБК в компании.

Там сообщили, что в полном объеме картошка появится в меню осенью 2022 года. Компания прогнозирует, что такие сложности ожидают и других игроков рынка.

С 12 июня предприятия бывшего ресторана McDonald's в России начали работать под брендом «Вкусно — и точка». Гендиректор новой сети Олег Пароев предупреждал, что на первом этапе гостям будет доступно не все меню, что связано с логистическими сложностями.

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