Минцифры предложило взимать с иностранных интернет-сервисов плату за трафик

В правительстве возобновили обсуждение идеи введения для иностранных интернет-компаний платежа за трафик в пользу российских операторов связи.

В рамках поддержки операторов связи Минцифры предложило ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний», сообщил «Коммерсантъ». Для этого планируется подготовить специальный закон. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили, что по данной мере поддержки ведется работа.

Сегодня идея уже не выглядит столь актуальной, поскольку международные интернет-компании уходят из России, отметил источник в одном из операторов связи.

Значительным каналом потребления остаются сервисы Google (включая YouTube и поисковик), а также мессенджер WhatsApp, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Однако на фоне ухода значительной части стриминговых сервисов из России эта инициатива избыточна, считает глава Института исследований интернета Карен Казарян. Если инициативу реализуют, предостерегает он, россияне останутся и без сервисов Google, которые пока доступны в РФ.

Данную инициативу в 2021 году уже обсуждали в правительстве в рамках развития телеком-отрасли в РФ. Механизм финансирования иностранными IT-компаниями развития инфраструктуры связи в России предполагал введение платежа за трафик. Это поддержало бы операторов связи, нагрузка на инфраструктуру которых в последние годы серьезно выросла.

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