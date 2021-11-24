Минцифры предложило обязать иностранные IT-компании платить за трафик российским телеком-операторам

Минцифры планирует ввести для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров платеж за трафик в пользу российских операторов связи. В министерстве считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.

Такая мера содержится в финальной версии дорожной карты поддержки телекоммуникационной отрасли, подготовленной Минцифры, сообщил «Коммерсантъ». Всего в документ входит десять инициатив, разработанные ведомством совместно с представителями телекома.

В частности, документ предполагает создание механизма финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и введение для иностранных ОТТ–компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

Среди других мер поддержки:

снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс;

инвестиционный налоговый вычет;

оптимизация требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой»;

разработка методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет»;

снижение порога для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн рублей.

Также в число предложений вошли льготные кредиты и лизинг на приобретение радиоэлектронной продукции операторами, доработка частотного регулирования и ряд других.

В Минэкономразвития поддержали «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». По данным «Ростелекома», за последние пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз, очередной скачок вызвала пандемия коронавируса. В компании отметили, что для умощнения и развития сетей (как фиксированных, так и мобильных), в том числе за пределами крупных городов, важны системные меры господдержки.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уже предлагал обязать иностранные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства.

По мнению директора практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилла Морозова, в целом логика в предложенных мерах есть, но все упирается в объем финансовой нагрузки на интернет-компании. В результате реализации мер возможно подорожание товаров и услуг в интернете, считает эксперт.

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