Минцифры предложило обязать иностранные IT-компании платить за трафик российским телеком-операторам

Минцифры планирует ввести для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров платеж за трафик в пользу российских операторов связи. В министерстве считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.
Такая мера содержится в финальной версии дорожной карты поддержки телекоммуникационной отрасли, подготовленной Минцифры, сообщил «Коммерсантъ». Всего в документ входит десять инициатив, разработанные ведомством совместно с представителями телекома.
В частности, документ предполагает создание механизма финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и введение для иностранных ОТТ–компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».
Среди других мер поддержки:
- снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс;
- инвестиционный налоговый вычет;
- оптимизация требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой»;
- разработка методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет»;
- снижение порога для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн рублей.
В Минэкономразвития поддержали «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». По данным «Ростелекома», за последние пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз, очередной скачок вызвала пандемия коронавируса. В компании отметили, что для умощнения и развития сетей (как фиксированных, так и мобильных), в том числе за пределами крупных городов, важны системные меры господдержки.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уже предлагал обязать иностранные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства.
По мнению директора практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилла Морозова, в целом логика в предложенных мерах есть, но все упирается в объем финансовой нагрузки на интернет-компании. В результате реализации мер возможно подорожание товаров и услуг в интернете, считает эксперт.
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Фото на обложке: moonshadowz /
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