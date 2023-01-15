LG может принять участие в разработке Apple Watch

LG Display, «дочка» южнокорейской LG Group, поможет Apple в разработке новых дисплеев типа Micro-LED для смарт-часов Apple Watch. Производство матриц нового поколения планируют начать во второй половине 2024 года.

Об этом сообщает GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Росса Янга. В настоящий момент в производстве Apple Watch Series 8 используется дисплей OLED LTPO Retina. Отмечается, что переход на технологию Micro-LED поможет обеспечить дисплеям Apple Watch лучшую цветопередачу, контрастность и яркость.

Источник сообщает, что южнокорейская Samsung также рассматривает возможность использования технологии Micro-LED в производстве «умных» часов.

Журналисты гадают, какая модель Apple Watch первой получит дисплей Micro-LED. Наиболее вероятным вариантом в GizmoChina считают Apple Watch Ultra, поскольку это устройство предназначено для частого использования на открытом воздухе.