Sony извинилась за сбой в работе PlayStation Network
Sony PlayStation принесла извинения за сбой в работе сервиса PlayStation Network (PSN). В качестве компенсации компания продлит действие активной подписки Plus.
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9 февраля 8:07 утра по московскому времени служба поддержки PlayStation написала в своем X-аккаунте о том, что сервисы PSN полностью восстановлены «после операционной проблемы».
PlayStation принесла извинения за доставленные неудобства и поблагодарила геймеров «за терпение».
В качестве компенсации компания продлила действие подписки PlayStation Plus на пять дней для обладателей активной подписки. О компенсации для пользователей, не являющихся подписчиками Plus, сказано не было.
Сбой в работе PSN произошел в ночь с 7 на 8 февраля. У пользователей наблюдались проблемы с подключением к серверу и входом в личный кабинет. Сервис не был доступен более суток.
Фото: T. Schneider / Shutterstock
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