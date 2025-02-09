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Sony извинилась за сбой в работе PlayStation Network

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Sony PlayStation принесла извинения за сбой в работе сервиса PlayStation Network (PSN). В качестве компенсации компания продлит действие активной подписки Plus.

Sony извинилась за сбой в работе PlayStation Network
  1. Новости

9 февраля 8:07 утра по московскому времени служба поддержки PlayStation написала в своем X-аккаунте о том, что сервисы PSN полностью восстановлены «после операционной проблемы».

PlayStation принесла извинения за доставленные неудобства и поблагодарила геймеров «за терпение».

В качестве компенсации компания продлила действие подписки PlayStation Plus на пять дней для обладателей активной подписки. О компенсации для пользователей, не являющихся подписчиками Plus, сказано не было.

Сбой в работе PSN произошел в ночь с 7 на 8 февраля. У пользователей наблюдались проблемы с подключением к серверу и входом в личный кабинет. Сервис не был доступен более суток.

Фото: T. Schneider / Shutterstock

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