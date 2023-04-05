Крупнейший швейцарский банк разрешит клиентам торговать криптовалютой

Банковское подразделение Почты Швейцарии PostFinance откроет своим клиентам доступ к операциям с Bitcoin и Ethereum. Хранить на счетах и продавать криптовалюты смогут 2,5 млн клиентов.
Банк Sygnum — поставщик криптовалют — заключит партнерство с PostFinance, который, в свою очередь, принадлежит государству и является одним из самых крупных банков страны.
Из сообщения Sygnum следует, что организация предоставит PostFinance свою b2b-платформу, которую внедрят в инфраструктуру банка. В PostFinance такой шаг объяснили высоким спросом клиентов на цифровые инвестиционные услуги.
Как пояснили в Sygnum, в последнее время наблюдается серьезный отток средств из розничных банков страны в класс цифровых активов. Это могло способствовать переходу PostFinance на криптовалюту.
Таким образом, мера направлена не столько на повышение доходов, сколько на сохранение уже имеющихся. В будущем планируется предоставить клиентам доступ и к другим криптовалютам.
В середине марта Госдума РФ одобрила в первом чтении закон, который обеспечит возможности для внедрения цифрового рубля.
Позднее там сообщили, что завершить работу над документом планируется в ближайшее время. Ожидается, что новые меры начнут действовать уже в мае.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как AI-проектам защитить интеллектуальную собственность и обеспечить безопасность данных в Швейцарии
- 2 Инструкция: как предпринимателям развивать AI-проекты в Швейцарии?
- 3 Истории успеха: как российские предприниматели строят AI-бизнес в Швейцарии
- 4 Как Швейцария стала хабом искусственного интеллекта
- 5 Все о преимуществах страны и опыте успешных стартапов
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023