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Крупнейший швейцарский банк разрешит клиентам торговать криптовалютой

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банковское подразделение Почты Швейцарии PostFinance откроет своим клиентам доступ к операциям с Bitcoin и Ethereum. Хранить на счетах и продавать криптовалюты смогут 2,5 млн клиентов.

Крупнейший швейцарский банк разрешит клиентам торговать криптовалютой

Банк Sygnum — поставщик криптовалют — заключит партнерство с PostFinance, который, в свою очередь, принадлежит государству и является одним из самых крупных банков страны.

Из сообщения Sygnum следует, что организация предоставит PostFinance свою b2b-платформу, которую внедрят в инфраструктуру банка. В PostFinance такой шаг объяснили высоким спросом клиентов на цифровые инвестиционные услуги.

Как пояснили в Sygnum, в последнее время наблюдается серьезный отток средств из розничных банков страны в класс цифровых активов. Это могло способствовать переходу PostFinance на криптовалюту.

Таким образом, мера направлена не столько на повышение доходов, сколько на сохранение уже имеющихся. В будущем планируется предоставить клиентам доступ и к другим криптовалютам.

В середине марта Госдума РФ одобрила в первом чтении закон, который обеспечит возможности для внедрения цифрового рубля.

Позднее там сообщили, что завершить работу над документом планируется в ближайшее время. Ожидается, что новые меры начнут действовать уже в мае.

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Фото на обложке: Unsplash

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