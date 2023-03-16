Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля

Госдума одобрила в первом чтении проект закона, который создает основу для внедрения цифрового рубля и проведения с помощью него безналичных расчетов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Оператором платформы цифрового рубля должен стать Банк России. Он же возьмет на себя функции по обеспечению бесперебойной работы этой платформы. ЦБ также будет отвечать за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними.

Документом предполагается внесение поправок в Гражданский кодекс РФ. Там будет прописано, что цифровые рубли относятся к безналичным денежным средствам. Также регулируются вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета и проведением операций по нему.

Уточняется также, что платежи на территории России будет проводиться в том числе через расчеты цифровыми рублями.

Законопроект также вводит понятия «цифровой кошелек» и «договор цифрового счета», а также порядок заключения и расторжения такого договора.

Если документ будет принят, то он вступит в силу 1 апреля 2023 года за исключением некоторых положений, для которых устанавят свой срок начала действия.

Фото на обложке: Сайт Госдумы