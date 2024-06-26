АНО «Цифровая экономика» подала в суд на «Роснано» и «Цифру» из-за неуплаты 35 млн руб. взносов учредителей

Должники связаны с Анатолием Чубайсом и Виктором Вексельбергом, давними партнерами по бизнесу. Правда, на момент образования задолженности по взносам у «Роснано» Чубайс уже не руководил этой госкомпанией и даже успел покинуть РФ. «Цифра» же не расплатилась с долгами за 2021 года, еще до введения санкций против ее конечных бенефициаров.

АНО «Цифровая экономика» подала иски в суд к своим бывшим учредителям — АО «Роснано» и ООО «Цифра» из-за неуплаты взносов. В организации, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, заявили, что «исчерпали меры по досудебному урегулированию споров».

Арбитражный суд Москвы принял в производство иск АНО «Цифровая экономика» к ее бывшему учредителю АО «Роснано» с требованием о взыскании задолженности по уплате взносов за 2022 и 2023 годы в размере 25 млн рублей. Первое судебное заседание по делу состоится 18 июля.

В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» RB.RU пояснили, что обращение в суд связано с длительной неоплатой задолженности со стороны АО «Роснано» и исчерпанием мер по досудебному урегулированию спора. В организации надеются на мирное решение спора.

«АНО "Цифровая экономика" находится в постоянном контакте с «Роснано» по данному вопросу, стороны надеются прийти к соглашению об урегулировании задолженности», — пояснили в пресс-службе.

«Роснано» вошло в состав учредителей АНО «Цифровая экономика» в мае 2020 года, на тот момент нанокорпорацию возглавлял Анатолий Чубайс. В АНО ожидали, чтот «Роснано» объединит все институты развития на площадке «Цифровой экономики» с целью развития цифровых технологий совместно с бизнесом и государством. По словам Чубайса, «Роснано» активно участвовало в реализации национальной программы «Цифровая экономика» и ее вхождение в состав учредителей АНО «выглядило абсолютно логичным шагом». Когда именно «Роснано» вышло из состава учредителей — не сообщалось, но в конце 2022 года госкомпания еще упоминалась в их числе, а сейчас — нет.

Также АНО подала иск к бывшему учредителю ООО «Цифра», где около 55% принадлежат структурам «Реновы» Виктора Вексельберга (бывший партнер Чубайса по проектам в области ВИЭ), а еще 15,31% — у ООО «Вэб венчурс», с требованием выплатить 10 млн рублей задолженности. Первое заседание по делу назначено на 8 августа. ООО «Цифра» упоминалась в числе учредителей «Цифровой экономики» в 2022 году. В феврале 2022 года стороны обсуждали будущее AI в промышленности, но сейчас в списке учредителей компания отсутствует.

В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» RB.RU сообщили, что 10 млн рублей — это долг «Цифры» по уплате взносов учредителя за 2021 год. Как пояснили RB.RU в суде в сумму внесены и проценты за пользование чужими денежными средствами.

«Обращение в суд связано с затянувшимся решением вопроса о неоплате задолженности со стороны ООО "Цифра" в связи со сложной финансовой ситуацией в данной организацией и исчерпанием мер по досудебному урегулированию спора», — сообщили RB.RU в пресс-службе АНО.

При этом АНО «Цифровая экономика» находится в постоянном контакте с уже бывшим учредителем по данному вопросу, стороны надеются прийти к соглашению об урегулировании задолженности, добавили в пресс-службе.

RB.RU направил запросы всем участникам арбитражных процессов.

По данным сайта АНО, в настоящее время в состав его учредителей входят правительство РФ, Сбер, VK, билайн, Vebventures, «Открытая мобильная платформа», «Почта России», «Рамблер», «Ростех», «Росатом» «Ростелеком», «1С», фонд «Сколково», «ЭР-Телеком», «Яндекс», «Российская венчурная компания», Ozon, WB, Avito, «Аквариус», «Северсталь», «Циан», «Холдинг Т1» и другие. В наблюдательный совет АНО включены вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев и другие.

В октябре 2023 года «Роснано» опубликовала отчет, в котором предупредила о рисках своей возможной несостоятельности. «Роснано» по итогам 2023 года сократила долг на 28 млрд руб. до 69 млрд руб., основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями, сообщал «Интерфакс». Задолженность в размере 48 млрд руб. приходилась на банковские кредиты. Компания использовала коммерческие займы под госгарантии для венчурного инвестирования. Чистая прибыль ООО УК «Роснано», которое управляет активами АО, в 2022 году достигла почти 400 млн рублей, а выручка оказалась на уровне 5 млрд рублей.

Выручка ООО «Цифра» в 2023 году выросла на 5%, до 2,1 млрд рублей, по итогам года чистая прибыль составила 42,8 млн рублей против убытка годом ранее на полмиллиарда рублей. У ее совладельца группы ЭПМ выручка за год упала на 88%, компания получила чистый убыток в 130 млн рублей, еще одного совладельца «Ренова Холдинг Рус» выручка упала на 15%, а чистая прибыль — в 38 раз, до 640 млн рублей. Активы группы «Ренова» попали под санкции США.

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