В России стартовали продажи игровых приставок Xbox четвертого поколения

В России, одновременно со всем миром, официально начались продажи консолей Xbox четвертого поколения. Они представлены наиболее быстрой и мощной из существующих консолей Microsoft — Xbox Series X, и самой компактной — Xbox Series S. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Microsoft.

Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября по рекомендованной розничной цене 45 590 рублей, Xbox Series S — 26 990 рублей.

«Для того, чтобы и сам процесс покупки стал более удобным, к старту продаж мы обеспечили широкую дистрибуцию консолей нового поколения. В России Xbox Series X/S можно приобрести как в магазинах розничных сетей, так и на популярных маркетплейсах», — отмечает руководитель направления Xbox в России Ольга Корнакова.

Отмечается, что Xbox Series X способна обеспечить более высокий уровень точности и погружения по сравнению с консолями прошлых поколений. Она оснащена сверхбыстрым SSD-накопителем на 1ТБ, который «позволяет мгновенно загружать игры». Также в приставку встроен 8-ядерный процессором Zen 2. Вычислительная мощность консоли Series X составляет 12 терафлопс, что в 2 раза больше, чем у Xbox One X.

Xbox Series S является компактной и полностью цифровой консолью. По данным Microsoft, она разработана для запуска игр в 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью повышения вплоть до 120 кадров в секунду.

Среди основных инноваций, реализованных в Xbox Series X и Xbox Series S:

Обратная совместимость — тысячи игр для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox, а также большинство игровых аксессуаров Xbox One поддерживаются на консолях нового поколения;

Xbox Velocity Architecture — технология, сочетающая в себе собственный твердотельный накопитель (SSD) и интегрированное ПО, сокращающее время загрузки как в играх, так и вне их;

Quick Resume — функция, дающая возможность быстро переключаться между несколькими играми и продолжать игру с того места, на котором она была остановлена;

Smart Delivery предоставляет пользователю возможность играть в версии игр, доступных на их текущей консоли Xbox без дополнительной платы.

«В этом году интерес к игровым консолям, играм и всему, что связано с игровой индустрией особенно высок. Продажи приставок Xbox за 10 месяцев 2020 года выросли на 245% год к году. Отдельный всплеск спроса мы отмечаем в марте-апреле, когда продажи выросли почти в 8 раз в годовом соотношении», — комментирует руководитель направления «Электроника» маркетплейса Ozon Алексей Кузьмин.

10 ноября в 20:00 (мск) в официальном сообществе Xbox Россия в соцсети «ВКонтакте» состоится онлайн-трансляция, посвященная запуску консолей четвертого поколения.

Он добавил, что старт предзаказов на новинки от Xbox вызвал большой отклик у пользователей. При этом 47% предзаказов консолей нового поколения в Ozon пришлась на регионы. Наибольшее количество предзаказов было оформлено в Санкт-Петербурге, на втором месте — Екатеринбург.

Напомним, что в сентябре этого года Microsoft приобрела компанию Bethesda — издателя игр Fallout, Doom и The Elder Scrolls. В рамках сделки Microsoft купила и другие игровые студии. Все игры, владельцем которых Microsoft стала в результате приобретения, будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass для консолей и ПК. Новые игры будут пополнять библиотеку Xbox сразу на релизе.

Фото: xbox.com