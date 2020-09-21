Microsoft объявила о самой крупной сделке в видеоигровой индустрии — покупке ZeniMax Media

Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, материнской компании разработчика компьютерных игр Bethesda Softworks. Благодаря сделке, сумма которой составила $7,5 млрд, корпорация становится владельцем игровых франшиз: Doom, Quake, Fallout, Dishonored, The Elder Scrolls, Prey и других. Об этом сообщает глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.

Также в группу ZeniMax Media входят такие игровые студии, как id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios.

«Наши команды имеют богатую историю совместной работы: от первого Doom, его движка id Tech и разработки игр для ПК до Bethesda, которая представила свою первую консольную игру The Elder Scrolls III: Morrowind для оригинальной Xbox», —рассказывает Спенсер.

Отмечается, что игры студий ZeniMax вскоре будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass для консолей и ПК. Новые игры будут пополнять библиотеку Xbox сразу на релизе. Также Microsoft готова предоставить ресурсы и поддержку для дальнейшего развития приобретенных игровых студий.

Спенсер также добавил, что ждет выпуска множества грядущих игр на компьютерах и Xbox. Некоторые из них анонсированы, но многие — еще нет. Например, он отметил новый космический эпос Starfield, который в настоящее время разрабатывает Bethesda Game Studios.

Сделка будет завершена во второй половине следующего года в случае одобрения со стороны регулирующих органов.

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