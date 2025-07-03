Microsoft уволит 9 тысяч человек — крупнейшее сокращение с 2023 года
Microsoft объявила о новом раунде сокращений, который затронет 4% от общего числа работников — это около 9 тыс. человек. Увольнение станет крупнейшим в корпорации с 2023 года.
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Как сообщает CNBC, Microsoft традиционно реализует структурные изменения в начале нового финансового периода — у корпорации он стартовал 1 июля 2025 года.
В 2025 году она уже провела несколько волн увольнений. В январе компания сократила менее 1% штата по принципу эффективности работы. Пока самое массовое сокращение быо в мае, тогда уволили из штата свыше 6 тыс. человек, а в июне — еще не менее 300.
Эти меры продолжают тенденцию 2023 года. За год компания избавилась от 10 тыс. сотрудников.
- В настоящее время в корпорации работают 228 тыс. человек. Примечательно, что в мае компания готовилась в течение 2025 года уволить 3% сотрудников, то есть под сокращение должны были попасть около 6,5 тыс. сотрудников.
Фото на обложке: HJBC / Shutterstock / FOTOODMр
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