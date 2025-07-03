Microsoft объявила о новом раунде сокращений, который затронет 4% от общего числа работников — это около 9 тыс. человек. Увольнение станет крупнейшим в корпорации с 2023 года.

Microsoft уволит 9 тысяч человек — крупнейшее сокращение с 2023 года

https://rb.ru/news/microsoft-uvolit-9-tysyach-chelovek/

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