«Яндекс Маркет» усовершенствовал логистику в 700 городах и селах

«Яндекс Маркет» усовершенствовал свою логистическую систему, увеличив число транзитных точек почти в 12 раз. Об этом Русбейс рассказали в компании.

Теперь мультипоставки от продавцов принимаются в 8 тыс. пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в более чем 700 населенных пунктах, включая города и села. Также добавлены три транзитных склада в Челябинске, Уфе и Иваново. Меры позволят упростить и удешевить процесс отгрузки для предпринимателей, объяснили в компании.

С новым функционалом продавцы могут самостоятельно решать, какие и сколько товаров отправить. На основании продаж и остатков на складах «Яндекс Маркет» предоставляет рекомендации по оптимальному распределению товаров. Менеджер продукта Елизавета Агафонкина отметила, что товары, которые приезжают через 1–2 дня, заказывают в среднем на 15% чаще, таким образом, мультипоставка позволяет увеличить продажи.

В конце марта «Яндекс Маркет» разрешил в 15 городах доставку прямо в ПВЗ. Еще в шести городах маркетплейс запустил услугу мультипоставки.

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