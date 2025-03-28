«Яндекс Маркет» улучшил условия логистики для продавцов в 21 городе
«Яндекс Маркет» улучшил логистику для продавцов, разрешив в 15 городах доставку прямо в пункт выдачи заказов (ПВЗ). Еще в шести городах маркетплейс запустил услугу мультипоставки, рассказали Русбейс в пресс-службе компании. Там уточнили, что новые услуги актуальны для селлеров, работающих по модели FBY, при которой товары размещаются на витрине и привозятся на склады «Маркета» для отправки.
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Доставка в ПВЗ стала доступна продавцам в Ижевске, Владимире, Перми, Набережных Челнах, Ставрополе, Чебоксарах, Кирове, Ярославле, Пензе, Ульяновске, Волгограде, Саратове, Белгороде, Рязани и Смоленске. Селлеры из этих городов «могут сэкономить время и быстрее пополнить сток, когда нужно, например, дослать небольшую партию за счет отгрузок в ПВЗ», — отметили в пресс-службе. Отгрузить товары можно в течение выбранного дня, они должны уместиться в одну коробку с суммой сторон до 150 см и весом до 19 кг.
Мультипоставка запущена для селлеров из Воронежа, Краснодара, Новосибирска, Бугров, Нижнего Новгорода и Казани. С помощью мультипоставки «Маркет» сам определяет дату отгрузки сразу для нескольких поставок и, руководствуясь данными по регионам с наибольшим спросом, рекомендует распределение товаров в определенные ПВЗ. «Благодаря таким советам продажи партнеров возрастут, а доставка до покупателя станет быстрее и удобнее», — считают в компании.
- В конце марта «Маркет» добавил новые рекламные инструменты. Например, внешним рекламодателям стали доступны баннеры в рекомендательной ленте, а продавцам и производителям — размещения под поисковой строкой, которые исчезают после того, как пользователь начинает вводить запрос в поле поиска.
Фото на обложке: A08 / Shutterstock / FOTODOM
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