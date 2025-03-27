«Яндекс Маркет» добавил новые инструменты для рекламодателей
«Яндекс Маркет» обновил функционал рекламной платформы, предоставив новые инструменты внешним рекламодателям, а также продавцам и производителям, торгующим на маркетплейсе. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.
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Баннеры в рекомендательной ленте. Внешние рекламодатели теперь могут размещать баннеры в рекомендательной ленте. Ранее такая опция была доступна лишь продавцам и производителям, уточнили в пресс-службе. Теперь партнеры могут добавлять горизонтальные, вертикальные баннеры и видеорекламу, чтобы привлечь внимание покупателей в момент выбора товаров.
Реклама под поисковой строкой. Продавцам и производителям стало доступно размещение рекламы под поисковой строкой — реклама исчезнет, как только пользователь начнет вводить запрос в поле поиска.
Подробная статистика. Кроме того, продавцы и производители теперь могут посмотреть подробную статистику о заказах, которые они получили с помощью баннеров. Например, можно отслеживать количество добавлений в корзину, число и стоимость заказанных товаров, долю рекламных расходов и другие показатели. Это поможет оценить эффективность рекламных кампаний и оптимизировать их настройки под свои цели, отметили в «Яндексе».
Помимо этого, в рамках единой рекламной платформы e-com и ridetech-сервисов у рекламодателей появилась возможность посмотреть детализированный сводный отчет сразу по нескольким сервисам — он доступен в новой вкладке в личном кабинете. Там можно найти информацию о показах, кликах, охватах и целевых действиях, а также оценить эффективность рекламы на каждой площадке, рассказали в компании.
- «Яндекс» создал единую рекламную платформу, с помощью которой рекламодатели могут размещать рекламу в «Маркете», «Лавке», «Еде», «Деливери» и Go, в сентябре прошлого года. Единая рекламная платформа позволяет размещать рекламу сразу в нескольких сервисах, не создавая в каждом из них отдельный рекламный кабинет.
Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock / FOTODOM
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