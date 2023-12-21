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Разработчик компьютерного ПО ABBYY ликвидирует второе российское юрлицо

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик софта ABBYY решил ликвидировать второе юрлицо в России — ООО «Аби». Компания прекратит деятельность с 22 декабря 2023 года, свидетельствуют данные Rusprofile, на которые обратил внимание RB.RU. На российском рынке компания проработала 17 лет — с 2006 года.

Разработчик компьютерного ПО ABBYY ликвидирует второе российское юрлицо

Среди заказчиков ABBYY в России были «Сбер», «Альфа-Банк», Федеральная налоговая служба, Госдума РФ, ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

Компанию основал в 1989 году студент МФТИ Давид Ян. Он хотел разработать электронный словарь для изучения иностранных языков. Воплотить эту идею помогла программа, которая помогает находить перевод слова за несколько секунд. 

До начала спецоперации России на Украине ABBYY перевела права на подавляющую часть своих продуктов из России в свои американские юрлица, а после 24 февраля 2022 года полностью «открестилась» от своего российского бизнеса.

С конца июня 2023 года на стадии ликвидации находится ключевое российское юрлицо Abbyy – ООО «Аби продакшн», почти 100-процентным учредителем которого является американская Abbyy Inc. Компания прекратит работу 23 июня 2024 года.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

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