Гендиректор ABBYY в России стал акционером онлайн-аукциона просроченной задолженности Debex

Генеральный директор ABBYY в России Дмитрий Шушкин вошел в состав акционеров онлайн-аукциона просроченной задолженности Debex . Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Debex.

Компания позволяет юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства. До конца 2020 года Debex планирует занять до половины российского рынка просроченной задолженности, реализуемой онлайн, а также начать операции за пределами России.

Шушкин работает в ABBYY более 16 лет, три из которых на позиции генерального директора.

Дмитрий Шушкин. Фото: пресс-служба Debex

Компания организована в 2019 году сооснователями CarPrice — Александром Даниловым, Иваном Коротаевым, Олегом Заньковым.

С начала своей деятельности в августе 2019 года компания уже провела 58 аукционов на общую сумму порядка 21,6 млрд рублей. С площадкой работают 52 финансовые организации, а также 193 коллекторских агентства со всей страны.