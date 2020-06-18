ABBYY опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения
IT-компания ABBYY опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения с открытым кодом NeoML. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
ABBYY впервые делится с международным сообществом наработками в области компьютерного зрения и NLP. Алгоритмы библиотеки используются в текущих версиях продуктов и решений компании.
Библиотека поддерживает современные методы как глубокого, так и классического машинного обучения для решения разных задач: удаленной идентификации, прогнозной аналитики, управления рискам. По словам представителей компании, NeoML позволяет создавать бизнес-приложения, которые одинаково эффективно работают в облачной среде, на десктопах и мобильных устройствах.
Как отметили в ABBYY, разработчики приложений, стартапы, малый и средний бизнес смогут дополнить свои приложения возможностями идентификации объектов, классификации, семантической сегментации, верификации, прогнозирования.
Например, банки могут разрабатывать, обучать и применять модели для оценки кредитных рисков и предсказания оттока клиентов. Телеком-операторы – анализировать успех массовых маркетинговых кампаний. Ритейл и FMCG – разрабатывать сервисы для регистрации клиентов.
NeoML разрабатывается в Microsoft Visual Studio. Библиотека поддерживает языки программирования C++, Java, Objective C, в ближайшее время ABBYY добавит к ним Python. Благодаря поддержке открытого стандарта ONNX библиотека может использовать модели из других фреймворков.
Доступ к исходным кодам можно получить в официальном репозитории проекта. NeoML можно использовать на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Библиотека поддерживает процессоры CPU и GPU. Открытый код фреймворка предоставляется под лицензией Apache 2.0 License.
Фото: Zapp2Photo / Shutterstock
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