Крупнейший поставщик абхазского вина в Россию приостановил работу

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения правительством республики акцизного налога. Решение временное, руководство предприятия ведет переговоры с властями об отмене налога. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба.

Кабинет министров принял решение о введении 30%-ного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Дистрибьютеры предупредили, что не смогут продавать товар, если завод повысит цены на продукцию.

ООО «Вина и воды Абхазии» производит около 28 млн бутылок вина в год. Предприятие является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке, куда поставляет 17 наименований вин и коньяков.

Ранее союз производителей алкогольной продукции («Росспиртпром», АСГ, Novabev Group, Ladoga и др.) предложил поднять минимальные цены на водку на 7% в 2024 году. Акциз на водку планируется повысить на 5% в следующем году до 128,6 рублей за бутылку 0,5 л, указывают авторы обращения. У производителей выросли траты на логистику, а тара, ингредиенты и укупорочные средства подорожали из-за девальвации рубля.

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