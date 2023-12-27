Производители алкоголя повысят цены на 10% с 2024 года

Производители водки, джина, виски и вина уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%, пишет «Коммерсантъ».
К повышению готовятся Алкогольная сибирская группы (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s). Компании рассчитывают, что индексация будет постепенной.
В Минфине заявили, что продавцы самостоятельно устанавливают цены на алкоголь, не ниже минимальной розничной цены (МРЦ).
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что покупатели, как правило, не готовы платить за алкогольные напитки больше, чем привыкли, и в случае подорожания более чем на 10–15% они могут переключаться на другие бренды или напитки.
Ранее союз производителей алкогольной продукции («Росспиртпром», АСГ, Novabev Group, Ladoga и др.) предложил поднять минимальные цены на водку на 7% в 2024 году. Акциз на водку планируется повысить на 5% в следующем году до 128,6 рублей за бутылку 0,5 л, указывают авторы обращения. У производителей выросли траты на логистику, а тара, ингредиенты и укупорочные средства подорожали из-за девальвации рубля.
Фото на обложке: DuxX /
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