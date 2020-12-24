IT-стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital

Венчурный фонд QPDigital в раунде А вложил $640 тысяч в IT-стартап ABM Cloud. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда. Основной продукт компании — это автоматизированная система управления товарными запасами на складе ABM Inventory.

У стартапа более 350 успешных проектов в Украине, России, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Венгрии, Болгарии, Мьянме, Индонезии, ОАЭ. Среди клиентов ABM Cloud — «Винлаб», «Макфа», «Яндекс.Маркет», «Газпромнефть-СМ», «Северсталь» и другие, говорится в сообщении.

«Представители команды QPDigital стали не просто нашими инвесторами, но и стратегическими партнерами, которые помогут в развитии нашей компании. У нас большие планы по развитию продуктов и освоению новых рынков, созданию инновационной платформы. Полученные инвестиции помогут нам быстрее реализовать задуманное», — пояснил CEO ABM Cloud Алексей Медведев.

Венчурный фонд QPDigital был основан инвесткомпанией Quarter Partners, созданной украинским предпринимателем Андреем Ивановым. Инвестиционный фокус фонда — стартапы из индустрий ИТ-логистики, цифрового здравоохранения, Game Dev, blockchain и ИИ.

QPDigital специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А. В портфеле QPDigital сейчас шесть сделок с общим объемом инвестиций на $2,6 млн. Целевой объем фонда — $100 млн.

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