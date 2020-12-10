Инвесткомпания Quarter Partners создала новый венчурный фонд объемом $100 млн

Инвестиционная компания, созданная украинским предпринимателем Андреем Ивановым, Quarter Partners открыла венчурный фонд QPDigital . Объем фонда составил $100 млн. Он будет поддерживать проекты из стран СНГ и международные стартапы. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

QPDigital специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А. Инвестиционный фокус фонда — стартапы из индустрий ИТ-логистики, цифрового здравоохранения, Game Dev, blockchain и ИИ.

Отмечается, что при отборе проектов эксперты фонда, в первую очередь, будут смотреть на опыт и качество команды, наличие ценности продукта и размер достижимого рынка. Для этого стартапы должны:

провести customer development, описать бизнес-модель, протестировать продукт, разработать дорожную карту минимум на 2 года, включая план выхода на другие рынки.

«Наша ключевая задача — довести стартапы до раунда В с максимальной оценкой и устойчивой бизнес-моделью», — комментирует управляющий партнер QPDigital Денис Вальвачев.

Он также добавил, что фонд будет помогать стартапам в бизнес-девелопменте и правильном структурировании компаний.

Денис Вальвачев также является гендиректором QPDigital. Ранее он 7 лет работал в Сбербанке на посту управляющего директора. Там он отвечал за создание и развитие продуктов для клиентов с общим объемом портфеля свыше $40 млрд. До «Сбера» в течение 5 лет Вальвачев руководил развитием бизнеса инвестиционного банка «Тройка Диалог» в Уральском регионе.

QPDigital уже заключил 6 сделок с общим объемом инвестиций на $2,6 млн. В портфель фонда входят:

платформа Watched для определения эмоциональной связи между покупателем и продуктом на базе ИИ;

медицинский онлайн-хаб Doc.UA;

цифровая платформа для продажи и аренды складов в Украине и Польше WareTeka;

сервис по разработке и интеграции облачных решений ABM Cloud;

решение для медицинской реабилитации с помощью технологий геймификации Racoon.Recovery;

сервис для оптимизации работы с большими данными Datriсs.

Quarter Partners — это многопрофильная инвестгруппа, которая, по собственным данным, осуществила сделки по привлечению акционерного капитала, продажи бизнесов стратегическим инвесторам в металлургии, энергетике, недвижимости, FMCG и сельском хозяйстве на общую сумму свыше $5 млрд.

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