Казахстанская ресторанная компания abr создала приложение для работы заведений с гостями и сотрудниками

Компания abr — владелец более 50 ресторанных проектов в Казахстане — запустила приложение abr+ для работы заведений с гостями и сотрудниками. В функционале — оплата счета без ожидания официанта, доставка из ресторана, отзывы, программа лояльности, чаевые, бронирование, инструменты для коммуникации с гостями и работа с сотрудниками.

Решение будет доступно сторонним ресторанам, стоимость пока не утверждена, сообщил RB.RU представитель abr. Приложение можно будет кастомизировать под конкретный ресторан или сеть. По словам продакт-менеджера abr+ Елдоса Кулумбетова, сумма инвестиций в b2b-решение составила около 100 млн тенге ($250 тыс.).

Через приложение можно оплатить счет в ресторане, не дожидаясь официанта, оформить доставку, оставить отзыв, воспользоваться программой лояльности, оставить чаевые, забронировать столик.

Интерфейс abr+

Также функционал abr+ позволяет оптимизировать работу персонала, сгружая все данные в облачное хранение. Например, можно выгрузить количество транзакций, посмотреть рост выручки и средний чек. Приложение синхронизировано с abr cloud — веб-решением для просмотра данных и принятия операционных решений.

abr+ — inhouse-разработка компании abr с более 50 ресторанами в Казахстане и головным офисом в Алматы. Владелец abr — ресторатор Аскар Байтасов.

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