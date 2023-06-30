Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Казахстанская ресторанная компания abr создала приложение для работы заведений с гостями и сотрудниками

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания abr — владелец более 50 ресторанных проектов в Казахстане — запустила приложение abr+ для работы заведений с гостями и сотрудниками. В функционале — оплата счета без ожидания официанта, доставка из ресторана, отзывы, программа лояльности, чаевые, бронирование, инструменты для коммуникации с гостями и работа с сотрудниками.

Казахстанская ресторанная компания abr создала приложение для работы заведений с гостями и сотрудниками

Решение будет доступно сторонним ресторанам, стоимость пока не утверждена, сообщил RB.RU представитель abr. Приложение можно будет кастомизировать под конкретный ресторан или сеть. По словам продакт-менеджера abr+ Елдоса Кулумбетова, сумма инвестиций в b2b-решение составила около 100 млн тенге ($250 тыс.).

Через приложение можно оплатить счет в ресторане, не дожидаясь официанта, оформить доставку, оставить отзыв, воспользоваться программой лояльности, оставить чаевые, забронировать столик.

 Приложение abr+

Интерфейс abr+

Также функционал abr+ позволяет оптимизировать работу персонала, сгружая все данные в облачное хранение. Например, можно выгрузить количество транзакций, посмотреть рост выручки и средний чек. Приложение синхронизировано с abr cloud — веб-решением для просмотра данных и принятия операционных решений.

abr+ — inhouse-разработка компании abr с более 50 ресторанами в Казахстане и головным офисом в Алматы. Владелец abr — ресторатор Аскар Байтасов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  2. 2 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
  3. 3 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
  4. 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  5. 5 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ