Представитель Абрамовича опроверг слухи о покупке бизнесменом футбольного клуба в Бразилии

После продажи лондонского «Челси» Роман Абрамович пока не планирует инвестировать в футбольные активы. Ранее на неделе сообщалось о желании российского миллиардера приобрести клуб из Бразилии.
«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», — сообщил РИА представитель бизнесмена.
В беседе с ТАСС пресс-служба Абрамовича уточнила, что предприниматель пока не планирует приобретение какого-либо футбольного клуба, не только в Латинской Америке.
На этой неделе бразильское издание Fanaticos рассказало, что ряд российских бизнесменов, в том числе Абрамович, заинтересованы в покупке футбольного клуба из Бразилии из-за проблем с инвестициями в европейские активы.
Среди потенциальных покупок назывались «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» из местной Серии A, а также «Лондрина», выступающая во втором по силе дивизионе.
Роман Абрамович в 2003 году приобрел лондонский «Челси» за £140 млн. После попадания в санкционный список Великобритании в марте прошлого года российский миллиардер выставил клуб на продажу. Сделка завершилась в мае: новым владельцем команды за £4,25 млрд стал консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Боэли.
Фото: Unsplash
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