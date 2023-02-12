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Представитель Абрамовича опроверг слухи о покупке бизнесменом футбольного клуба в Бразилии

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

После продажи лондонского «Челси» Роман Абрамович пока не планирует инвестировать в футбольные активы. Ранее на неделе сообщалось о желании российского миллиардера приобрести клуб из Бразилии.

Представитель Абрамовича опроверг слухи о покупке бизнесменом футбольного клуба в Бразилии

«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», — сообщил РИА представитель бизнесмена.

В беседе с ТАСС пресс-служба Абрамовича уточнила, что предприниматель пока не планирует приобретение какого-либо футбольного клуба, не только в Латинской Америке.

На этой неделе бразильское издание Fanaticos рассказало, что ряд российских бизнесменов, в том числе Абрамович, заинтересованы в покупке футбольного клуба из Бразилии из-за проблем с инвестициями в европейские активы.

Среди потенциальных покупок назывались «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» из местной Серии A, а также «Лондрина», выступающая во втором по силе дивизионе.

Роман Абрамович в 2003 году приобрел лондонский «Челси» за £140 млн. После попадания в санкционный список Великобритании в марте прошлого года российский миллиардер выставил клуб на продажу. Сделка завершилась в мае: новым владельцем команды за £4,25 млрд стал консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Боэли.

Фото: Unsplash

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