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Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Якутский акселератор «Б8» принимает заявки от стартапов, которые хотят попасть в шестой поток. Финалисты представят свои проекты перед инвесторами и получат возможность привлечь финансирование. Программа пройдет в онлайн-формате.

Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе

Акселератор стартует в сентябре и продлится три месяца. Участники поработают с менторами, пройдут образовательную программу, наладят связи с экспертами, коллегами и потенциальными заказчиками. Также стартапы получат место в якутском коворкинге, помощь юристов и доступ к сервисам партнеров.

Чтобы подать заявку, у проекта должны быть первые продажи и команда. Также основатель должен быть готов посвятить время программе и масштабировать стартап.

Среди менторов:

  • Максим Постников, основатель Baltic Sandbox;
  • Олег Баранник, руководитель менторской группы Open Innivation Stratup Tour;
  • Сергей Васильев, партнер Starta Ventures;
  • Станислав Триерс, генеральный директор Tess Technology, и другие эксперты.

Шесть победителей прошлого потока получили по 1,65 млн рублей инвестиций. Стартапы из Якутска, Москвы и Хабаровска представили агрегатор салонов красоты, онлайн-сервис подписки на комиксы, приложение с меню кафе, которое помогает водителям и пассажирам планировать обед, и другие решения.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock

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