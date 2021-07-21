Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе

Якутский акселератор «Б8» принимает заявки от стартапов, которые хотят попасть в шестой поток. Финалисты представят свои проекты перед инвесторами и получат возможность привлечь финансирование. Программа пройдет в онлайн-формате.

Акселератор стартует в сентябре и продлится три месяца. Участники поработают с менторами, пройдут образовательную программу, наладят связи с экспертами, коллегами и потенциальными заказчиками. Также стартапы получат место в якутском коворкинге, помощь юристов и доступ к сервисам партнеров.

Чтобы подать заявку, у проекта должны быть первые продажи и команда. Также основатель должен быть готов посвятить время программе и масштабировать стартап.

Среди менторов:

Максим Постников, основатель Baltic Sandbox;

Олег Баранник, руководитель менторской группы Open Innivation Stratup Tour;

Сергей Васильев, партнер Starta Ventures;

Станислав Триерс, генеральный директор Tess Technology, и другие эксперты.

Шесть победителей прошлого потока получили по 1,65 млн рублей инвестиций. Стартапы из Якутска, Москвы и Хабаровска представили агрегатор салонов красоты, онлайн-сервис подписки на комиксы, приложение с меню кафе, которое помогает водителям и пассажирам планировать обед, и другие решения.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock