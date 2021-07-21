Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе

Якутский акселератор «Б8» принимает заявки от стартапов, которые хотят попасть в шестой поток. Финалисты представят свои проекты перед инвесторами и получат возможность привлечь финансирование. Программа пройдет в онлайн-формате.
Акселератор стартует в сентябре и продлится три месяца. Участники поработают с менторами, пройдут образовательную программу, наладят связи с экспертами, коллегами и потенциальными заказчиками. Также стартапы получат место в якутском коворкинге, помощь юристов и доступ к сервисам партнеров.
Чтобы подать заявку, у проекта должны быть первые продажи и команда. Также основатель должен быть готов посвятить время программе и масштабировать стартап.
Среди менторов:
- Максим Постников, основатель Baltic Sandbox;
- Олег Баранник, руководитель менторской группы Open Innivation Stratup Tour;
- Сергей Васильев, партнер Starta Ventures;
- Станислав Триерс, генеральный директор Tess Technology, и другие эксперты.
Шесть победителей прошлого потока получили по 1,65 млн рублей инвестиций. Стартапы из Якутска, Москвы и Хабаровска представили агрегатор салонов красоты, онлайн-сервис подписки на комиксы, приложение с меню кафе, которое помогает водителям и пассажирам планировать обед, и другие решения.
Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.
Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock
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