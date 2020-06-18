В Москве запустят акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний

В Москве 18 июня будет запущена программа экспортной акселерации GoGlobal , предназначенная для IT-компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Ее подготовили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с «Акселератором ФРИИ» (Фонд развития интернет-инициатив).

«Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа включает еженедельные групповые практикумы для планирования задач и анализа результатов.

Для каждой компании-участника предусмотрены 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов, а также более 20 часов воркшопов и мастер-классов от предпринимателей, методологов, специалистов по маркетингу, продажам и другим направлениям.

Наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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