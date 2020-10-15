В Москве запустился акселератор для стартапов в сфере транспорта
Правительство Москвы с 15 октября открыло набор в акселератор «Транспортные инновации Москвы» (ТИМ), подать заявку можно до 1 декабря по ссылке.
Организаторы ждут решения стартапов в следующих сферах:
- навигация и эксплуатация городского транспорта,
- связь, контроль и учет,
- данные, алгоритмы и интеллект,
- электронная коммерция, реклама,
- безопасность,
- mobility as a Service,
- народный каршеринг.
Срок реализации программы составит два месяца, в феврале планируется провести первую презентацию ТИМ. По итогам будут определены лучшие кандидаты для пилотных проектов.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что успешные проекты получат поддержку столичного правительства: реализацию в транспортном комплексе Москвы, а также ресурсы для продвижения продукта в других городах России и за рубежом.
«Это выход на перспективные рынки, как в регионах, так и за рубежом, полезные знакомства, помощь в организации финансирования, организация долгосрочного сотрудничества со стороны департамента транспорта и всех наших коллег по правительству Москвы», — сказал Ликсутов.
Фото: Unsplash
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