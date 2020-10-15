В Москве запустился акселератор для стартапов в сфере транспорта

Правительство Москвы с 15 октября открыло набор в акселератор «Транспортные инновации Москвы» (ТИМ), подать заявку можно до 1 декабря по ссылке .

Организаторы ждут решения стартапов в следующих сферах:

навигация и эксплуатация городского транспорта,

связь, контроль и учет,

данные, алгоритмы и интеллект,

электронная коммерция, реклама,

безопасность,

mobility as a Service,

народный каршеринг.

Срок реализации программы составит два месяца, в феврале планируется провести первую презентацию ТИМ. По итогам будут определены лучшие кандидаты для пилотных проектов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что успешные проекты получат поддержку столичного правительства: реализацию в транспортном комплексе Москвы, а также ресурсы для продвижения продукта в других городах России и за рубежом.

«Это выход на перспективные рынки, как в регионах, так и за рубежом, полезные знакомства, помощь в организации финансирования, организация долгосрочного сотрудничества со стороны департамента транспорта и всех наших коллег по правительству Москвы», — сказал Ликсутов.

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