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В Москве запустился акселератор для стартапов в сфере транспорта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Правительство Москвы с 15 октября открыло набор в акселератор «Транспортные инновации Москвы» (ТИМ), подать заявку можно до 1 декабря по ссылке.

В Москве запустился акселератор для стартапов в сфере транспорта

Организаторы ждут решения стартапов в следующих сферах:

  • навигация и эксплуатация городского транспорта,
  • связь, контроль и учет,
  • данные, алгоритмы и интеллект,
  • электронная коммерция, реклама,
  • безопасность,
  • mobility as a Service,
  • народный каршеринг.

Срок реализации программы составит два месяца, в феврале планируется провести первую презентацию ТИМ. По итогам будут определены лучшие кандидаты для пилотных проектов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что успешные проекты получат поддержку столичного правительства: реализацию в транспортном комплексе Москвы, а также ресурсы для продвижения продукта в других городах России и за рубежом. 

«Это выход на перспективные рынки, как в регионах, так и за рубежом, полезные знакомства, помощь в организации финансирования, организация долгосрочного сотрудничества со стороны департамента транспорта и всех наших коллег по правительству Москвы», — сказал Ликсутов.

Фото: Unsplash

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