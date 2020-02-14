Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Access Industries Леонида Блаватника снова вложилась в Vayyar

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Тель-авивское подразделение Access Industries Леонида Блаватника ClalTech снова вложилось в израильский стартап Vayyar. Cделку закрыли в ноябре 2019 года. Первым на это обратил внимание телеграм-канал Русский Венчур.

Access Industries Леонида Блаватника снова вложилась в Vayyar

Раунд серии D возглавила инвестиционная компания Koch Disruptive Technologies (KDT).

Также в раунде поучаствовал Regal Four и уже вложившиеся инвесторы — Battery Ventures, Bessemer Ventures, Israel Cleantech Ventures (ICV), ITI Venture Capital Partners, WRVI Capital.

В общей сложности Vayyar смог привлечь $109 млн. Calcalistech, пишет, что по итогам раунда компания оценивается в $188 млн.

Как следует из официального пресс-релиза компании, средства пойдут на дальнейшую разработку технологий, развитие и продажи.

Vayyar был основан в 2011 году. Компания создает 4D-датчики, которые могут сканировать ткани человеческого организма, поверхности, туман и дым с помощью низкочастотных радиоволн. Первоначально стартап работал в сфере раннего обнаружения раковых клеток, но сейчас предлагает свою технологию компаниям из разных индустрий.

Фото: Mopic / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ