Access Industries Леонида Блаватника снова вложилась в Vayyar

Раунд серии D возглавила инвестиционная компания Koch Disruptive Technologies (KDT).



Также в раунде поучаствовал Regal Four и уже вложившиеся инвесторы — Battery Ventures, Bessemer Ventures, Israel Cleantech Ventures (ICV), ITI Venture Capital Partners, WRVI Capital.



В общей сложности Vayyar смог привлечь $109 млн. Calcalistech, пишет, что по итогам раунда компания оценивается в $188 млн.



Как следует из официального пресс-релиза компании, средства пойдут на дальнейшую разработку технологий, развитие и продажи.



Vayyar был основан в 2011 году. Компания создает 4D-датчики, которые могут сканировать ткани человеческого организма, поверхности, туман и дым с помощью низкочастотных радиоволн. Первоначально стартап работал в сфере раннего обнаружения раковых клеток, но сейчас предлагает свою технологию компаниям из разных индустрий.



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