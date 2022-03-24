В России приставы стали блокировать платежи в пользу банков с иностранным участием

Банки и коллекторские агентства с иностранным участием столкнулись с проблемой взыскания долгов через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Приставы воспринимают такие компании как нерезидентов и «жестко» трактуют ответные санкционные указы президента.

В документах службы, которые она рассылает по регионам, говорится, что «до особого указания» должны быть приостановлены перечисления средств в пользу компаний-нерезидентов. ФССП руководствуется указами президента России о контрсанкциях, сообщает РБК со ссылкой на трех источников.

В списке есть и «дочки» зарубежных банков: «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Юникредит», а также крупнейшие коллекторы в России — ЭОС («дочка» немецкой EOS Group), «Первое коллекторское бюро» (контролируется фондом Baring Vostok), ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) и другие. Большая часть участников не ответили или отказались от комментариев.

Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов сказал, что его организация получала такие жалобы от банков и готовит письма в ФССП. В Ассоциации банков России тоже знают о проблеме.

Источник издания отмечает, что из-за этой ситуации коллекторы фактически отрезаны от значительной части операционных доходов: обычно 80-90% в месяц приходит компаниям от ФССП. Те, кто столкнулся с проблемой, уже обсуждают смену акционеров или создание российских «компаний-прокладок», добавил другой собеседник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. После этого правительства США, Евросоюза и других стран ввели санкции против России. В ответ на это 1 марта Владимир Путин подисал указ об ответных ограничительных мерах на западные санкции. Среди мер — ограничения сделок, операций российских компаний или лиц с резидентами недружественных стран. Операцации с такими организациями можно проводить после разрешения специальной правительственной комиссии.

С 5 марта появился новый порядок расчетов с рядом зарубежных кредиторов. Документ предусматривает ограничения на погашение обязательств перед иностранными кредиторами, если задолженность превышает 10 млн рублей. После этого Владимир Путин запретил резидентам без разрешения ЦБ оплату доли, вклада или пая в имуществе зарубежных компаний.

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