Около 2 тысяч IT-компаний не смогли сохранить аккредитацию — Минцифры

Около 2 тыс. российских IT-компаний не смогли продлить аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры. Причиной стало несоответствие уровня зарплат в этих организациях среднему по стране и региону.

В ведомстве напомнили об изменившихся в минувшем году правилах аккредитации IT-компаний. Был введен механизм подтверждения соответствия профилю деятельности.

Первую такую проверку завершили 21 июля, по ее результатам остаться в реестре смогли свыше 12 тыс. компаний, получающих налоговые льготы, а также 5 тыс. организаций. Они дополнительно предоставили данные о зарплатах. Таким образом, проверку успешно прошли 17 тыс. компаний.

При этом около 2 тыс. организаций не сохранили место в реестре. Уровень зарплат в таких компаниях не соответствовал среднему по стране и региону, отмечают в Минцифры.

«По данным Росстата, средняя зарплата по России в III и IV кварталах 2022 года составляла 61,4 тыс. рублей и 71,4 тыс. рублей соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что критерий уровня зарплат затрагивает только те организации, которые не зарегистрировали свои решения в реестре российского ПО.

Для тех, кто не прошел проверку, доступна повторная подача документов. Если подать их до 25 октября, средняя зарплата во II квартале должна превышать среднюю по стране за I квартал — 66,8 тыс. рублей.

Трудоустройство в аккредитованной IT-компании, в частности, дает право на бронь от мобилизации на военную службу. В конце сентября после объявления в стране частичной мобилизации Минцифры подготовило список специальностей и направлений подготовки, которые позволяют избежать призыва. Отсрочка распространяется только на сотрудников аккредитованных IT-компаний.

В конце октября Минобороны заявило о завершении всех мобилизационных мероприятий. Однако в начале 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать.

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