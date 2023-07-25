Около 2 тысяч IT-компаний не смогли сохранить аккредитацию — Минцифры

Около 2 тыс. российских IT-компаний не смогли продлить аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры. Причиной стало несоответствие уровня зарплат в этих организациях среднему по стране и региону.
В ведомстве напомнили об изменившихся в минувшем году правилах аккредитации IT-компаний. Был введен механизм подтверждения соответствия профилю деятельности.
Первую такую проверку завершили 21 июля, по ее результатам остаться в реестре смогли свыше 12 тыс. компаний, получающих налоговые льготы, а также 5 тыс. организаций. Они дополнительно предоставили данные о зарплатах. Таким образом, проверку успешно прошли 17 тыс. компаний.
При этом около 2 тыс. организаций не сохранили место в реестре. Уровень зарплат в таких компаниях не соответствовал среднему по стране и региону, отмечают в Минцифры.
«По данным Росстата, средняя зарплата по России в III и IV кварталах 2022 года составляла 61,4 тыс. рублей и 71,4 тыс. рублей соответственно», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что критерий уровня зарплат затрагивает только те организации, которые не зарегистрировали свои решения в реестре российского ПО.
Для тех, кто не прошел проверку, доступна повторная подача документов. Если подать их до 25 октября, средняя зарплата во II квартале должна превышать среднюю по стране за I квартал — 66,8 тыс. рублей.
Трудоустройство в аккредитованной IT-компании, в частности, дает право на бронь от мобилизации на военную службу. В конце сентября после объявления в стране частичной мобилизации Минцифры подготовило список специальностей и направлений подготовки, которые позволяют избежать призыва. Отсрочка распространяется только на сотрудников аккредитованных IT-компаний.
В конце октября Минобороны заявило о завершении всех мобилизационных мероприятий. Однако в начале 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать.
Фото на обложке: JomNicha /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Жителей деревень без интернета призвали на «Госуслугах» проголосовать за проведение к ним интернета
- 2 Жизнь без грантов от Минцифры: как подготовиться к проверкам и что будет дальше?
- 3 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 4 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
- 5 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
ВОЗМОЖНОСТИ
26 июля 2023
26 июля 2023
26 июля 2023