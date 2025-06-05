«Ачивка к 30 годам получена»: Ядадья Исаков рассказал о выходе из бизнеса премиальных химчисток

«Я продал свою долю в BIANCA моему старшему партнеру. История, длинною в 7 лет, а всего 10 лет в бытовой отрасли, прошла мегарезультативно. Вместе мы создали по-настоящему прекрасную компанию, которая до сих пор продолжает расти и развиваться. «Ачивка» (молодежный сленг, обозначающий достижение в игре или в реальной жизни, полученное за выполнение определенных действий или задач — прим. ред.) к 30 годам получена, второй выход из бизнеса. Раскладываю капитал, а что нет, когда есть, что раскладывать», — написал в своем канале предприниматель, описывая сделку.

Ядадья Исаков добавил, что наполнен мотивацией творить и создавать еще бОльшие проекты.

«С новым подходом в том, как и какие проекты я буду строить. Самостоятельно и в партнёрствах, масштабные и бутиковые, долгосрочные и те, что будут создаваться по принципу "зашел — вышел". В нашей стране и не только. Все эти проекты будут объединять: социальная направленность, сервисная ориентированность и абсолютно белый подход. Самый главный капитал, который я приобрел на этом пути – люди, связи и компетенции», — признался предприниматель.

По мнению ведущего аналитика Amarkets Игоря Расторгуева, Исаков мог получить за 10% от 116 до 203 млн рублей.

«Общая чистая прибыль группы составляет примерно 290 млн рублей. В индустрии сервисов B2C с активами, таких как химчистки, мультипликаторы к чистой прибыли (P/E) обычно составляют от 4 до 7. Таким образом, оценочная стоимость 100% компании может составлять от 1,16 до 2,03 млрд руб. Учитывая вышеизложенное, 10% доля в ГК «Бианка» могла стоить от 116 до 203 млн рублей, в зависимости от применяемого мультипликатора и условий сделки», — считает эксперт.

Ядадья Исаков уточнил, что уже столкнулся с предательством и завистью, но верит в карму.

«В работе и обычной жизни я встречал людей, с которыми двигаюсь "десятилетие+", и тех, кто "отваливался" очень быстро. Сталкивался с предательством, или с теми, кто умело едет на моем успехе. Видел, кто искренне радуется моим достижениям, и тех, кто смотрел на это с завистью. Часто я чрезмерно доверял людям, в каких-то отношениях это оказалось полезным подходом, а где-то сыграло злую шутку. Я по праву считаю, что взрастил большОе количество людей. Они находились со мной рядом, и я многому научился у них. Я всегда буду помнить добро, которое получил в свой адрес. И никогда не забуду то плохое, что могли сделать по отношению ко мне люди. Всему своё время, земля круглая, а карма – штука сильная», — заявил предприниматель.

Ядадья поблагодарил своих партнеров, Артура и Давида (Тащянов — прим. ред.), которые когда-то поверили в его идею и взяли бизнесмена «на борт тогда еще небольшого, а сейчас большого корабля». Исаков также поблагодарил маму и вторую половинку Надю, отношения с которой переживают новый этап.

«Впереди новый гигантский горизонт, где я вдобавок ко всему, нахожусь в роли отца двоих (пока) детей, являюсь старшим братом для 3-х своих братьев и сестры. Обещаю себе проснуться через 10 лет и сказать, что я прожил "а&&енный" период, и я достиг всего, что хотел и ставил себе как цели», — заключил предприниматель.

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